В Краснодаре за год спрос на покупку машиномест вырос на 51% — аналитики

По данным аналитиков, в Краснодаре интерес к приобретению гаражей по сравнению с прошлой зимой вырос на 15%, к аренде — снизился на 1%. Стоимость такого объекта в городе достигла 800 тыс. рублей. В Сочи спрос на покупку гаражей по сравнению с зимой прошлого года повысился на 10% (3,65 млн рублей за гараж), а на аренду — снизился на 21% (18 тыс. рублей в месяц). В Ростове-на-Дону интерес к выкупу закрытого объекта для парковки увеличился всего на 3% (850 тыс. рублей), к аренде — на целых 33% (6,5 тыс. рублей в месяц). При этом в Ставрополе покупать гаражи стали реже на 1% (800 тыс. рублей), а арендовать — на 4% (4 тыс. рублей в месяц).

«Интерес к покупке гаражей в России продолжает снижаться, равно как и предложение подобных объектов. Это происходит даже несмотря на гораздо более выгодную цену покупки объекта, чем машиноместа (450 тыс. рублей против 940), и более широкий функционал отдельного помещения. Машиноместа же выбирают за более удобную локацию около дома или на подземном этаже здания, а также за наличие электричества и отопления. Сравнивая динамику продажи и аренды в двух категориях, мы видим, что люди сегодня гораздо более заинтересованы в том, чтобы снимать такие объекты, чем покупать», — рассказал руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.



Эксперты выяснили, что в Краснодаре спрос на покупку машиномест за год вырос на 51%, а цена достигла 650 тыс. рублей. Интерес к аренде парковочного места в городе увеличился на 45%, а средняя цена составила 3 тыс. рублей в месяц.



В Сочи спрос на открытые парковки вырос на 38% (1,7 млн рублей), а арендуют их на 22% чаще (6 тыс. рублей в месяц). Для жителей Ростова-на-Дону покупка машиноместа за год стала актуальней на 26% (1,2 млн рублей), а аренда — на 36% (5 тыс. рублей в месяц). В Ставрополе спрос на приобретение парковочного места увеличился на 5% (890 тыс. рублей), а на его аренду— на 30% (5 тыс. рублей в месяц).