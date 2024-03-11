В Краснодарском крае в 2023 году средняя предлагаемая зарплата выросла на 7 тыс. рублей

Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты проанализировали 50 тыс. вакансий в Краснодарском крае и выяснили, какую зарплату в среднем предлагают жителям региона

Аналитики hh.ru сообщили, что средняя предлагаемая зарплата соискателей в Краснодарском крае в феврале составила 57 309 рублей, а ожидаемая — 60 тыс. рублей. Если сравнить с показателями по стране, то ожидаемый аванс почти на 3 тыс. меньше, а средняя предлагаемая — такая же, 60 тыс. рублей. 

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Эксперты выяснили, что зарплатные предложения для кубанцев выше, чем для дончан и других жителей ЮФО. Так, в Ростовской области соискателям предлагают 53 870 рублей, а в Адыгее — 44 248 рублей. Среднее предложение по зарплате в ЮФО составило около 53 тыс. рублей.

Исследование также показало — средняя предлагаемая зарплата в Краснодарском крае за 2023 год выросла на 7 тыс. рублей, а ожидаемая — на 8 тыс. рублей.

В регионе наиболее высокие предложения по зарплате наблюдаются в таких сферах, как «Высший и средний менеджмент» (99 914 рублей), «Добыча сырья» (81 726 рублей) и «Строительство, недвижимость» (81 581 рубль). Наиболее скромный заработок предлагают в профобластях «Розничная торговля» (43 434 рубля), «Безопасность» (42 798 рублей), «Наука, образование» (40 278 рублей).

Как писали ранее Юга.ру, на Кубани в 2023 году, по данным аналитиков, доля женщин на рынке труда составила 52%.

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