В Краснодарском крае в 2023 году средняя предлагаемая зарплата выросла на 7 тыс. рублей

Аналитики hh.ru сообщили, что средняя предлагаемая зарплата соискателей в Краснодарском крае в феврале составила 57 309 рублей, а ожидаемая — 60 тыс. рублей. Если сравнить с показателями по стране, то ожидаемый аванс почти на 3 тыс. меньше, а средняя предлагаемая — такая же, 60 тыс. рублей.

Эксперты выяснили, что зарплатные предложения для кубанцев выше, чем для дончан и других жителей ЮФО. Так, в Ростовской области соискателям предлагают 53 870 рублей, а в Адыгее — 44 248 рублей. Среднее предложение по зарплате в ЮФО составило около 53 тыс. рублей.



Исследование также показало — средняя предлагаемая зарплата в Краснодарском крае за 2023 год выросла на 7 тыс. рублей, а ожидаемая — на 8 тыс. рублей.



В регионе наиболее высокие предложения по зарплате наблюдаются в таких сферах, как «Высший и средний менеджмент» (99 914 рублей), «Добыча сырья» (81 726 рублей) и «Строительство, недвижимость» (81 581 рубль). Наиболее скромный заработок предлагают в профобластях «Розничная торговля» (43 434 рубля), «Безопасность» (42 798 рублей), «Наука, образование» (40 278 рублей).