Весной 2024 года в армию призовут больше 6 тыс. жителей Краснодарского края

В 2024 году призыв на службу в армию в России начнется 1 апреля. По стране начнут работать сборные пункты военных комиссариатов и медкомиссии в военкоматах. В Краснодарском крае к весеннему призыву в апреле-июле готовят мужчин 1994–2006 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации региона.

Замгубернатора Кубани Александр Власов рассказал, что на территории сборного пункта Краснодарского края провели ремонтные и строительные работы. Первый этаж одной из казарм реконструировали под столовую и продовольственный склад, установили систему видеонаблюдения и отремонтировали здание КПП. На эти работы из краевого бюджета выделили 29,7 млн рублей. Всего с 2020 года на благоустройство сборного призывного пункта направили больше 48 млн рублей.

За время весеннего призыва повестки получат больше 6 тыс. жителей Кубани от 18 до 30 лет. Большая часть из них будут служить на территории края и в воинских частях ЮФО.

26 марта состоятся инструкторско-методические занятия по организации и проведению призыва на военную службу.