В понедельник в России начнется Масленица

В 2024 году Масленица выпала на неделю с 11 по 17 марта включительно

Так называемая сырная седмица — последняя неделя перед Великим постом. Так в современном российском обществе объединились языческие обряды и православные традиции.

На этой неделе те, кто придерживается обычаев, отказываются от мяса, готовясь к посту. Едят рыбу, творог, сыр, сметану и всё, что подают к блинам. В последний день принято сжигать чучело, провожая зиму. Этот день, Прощёное воскресенье, несет в себе дополнительные смыслы для верующих, которые просят прощения у близких.

Подробнее о том, чем отличается каждый день масленичной недели, когда зять ходит к тёще с блинами, а когда тёща ходит к зятю, Юга.ру писали здесь.

Неделя завершится выборами, которые пройдут три дня, с пятницы по воскресенье включительно. Чтобы проголосовать на ближайшем участке, не по прописке, надо прикрепиться к нему на «Госуслугах».

В эти же дни, с 15 по 17 марта в Краснодарском выставочном зале пройдет выставка местного художника-модельера Игоря Абрамова.