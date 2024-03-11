Начало недели в Краснодаре будет теплым и солнечным. Прогноз погоды

11 марта в краевой столице сохранится солнечная воскресная погода, днем температура воздуха поднимется до 10 °С. Ожидается переменная облачность и легкий юго-западный ветер. Во вторник и среду будет не менее тепло, местами возможен небольшой дождь.

На понедельник и вторник в северных районах края и в горах Краснодарский гидрометцентр прогнозирует минусовые ночные температуры, а соответственно, гололед и изморозь. Днем до +4 °С. На побережье Черного моря дневные температуры поднимутся до +15... +19 °С. Температура морской воды в районе Туапсе и Сочи уже составит около +10... +11 °С.

Центр «Фобос» прогнозирует повышенное атмосферное давление, от 764 до 768 мм. рт. ст.