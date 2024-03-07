Глава Адыгеи поучаствовал в совещании президента России по вопросам развития юга страны и Приазовья

На мероприятии обсуждали развитие экономики, жилищной и транспортной инфраструктуры, а также экологическое благополучие регионов

На совещании рассмотрели конкретные проекты экономического развития, которые уже реализуют или планируют запустить в регионах юга и Приазовья. Отдельное внимание глава государства уделил внутреннему туризму: «Нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе: пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее, и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что основным драйвером роста туризма в республике станет создание всесезонного экокурорта «Лагонаки». Сейчас там строят обеспечивающую инфраструктуру. Параллельно развивают в республике событийный и гастрономический туризм. Для этого регион использует инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты. Всё это должно значительно увеличить количество туристов.

В ходе совещания президент коснулся планов по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона: в ближайшие пять лет здесь построят и реконструируют 460 км федеральных и 320 км региональных дорог.

Значительный блок посвятили жилищному строительству. Владимир Путин подчеркнул: важно, чтобы темпы строительной индустрии и инструменты господдержки, включая семейную ипотеку, повышали доступность жилья для граждан. «И, конечно, такая жилая застройка должна идти синхронно со всей социальной инфраструктурой, включая школы, больницы, детские сады», — добавил президент. В Адыгее жилищное строительство намерены серьезно наращивать за счет механизмов комплексного развития территорий. Градостроительный потенциал республики к 2030 году, по словам Кумпилова, составляет 1,69 млн кв. метров.

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«Включение Адыгеи в контур развития Азово-Черноморского кластера даст дополнительный ощутимый толчок экономике и инфраструктурному развитию региона. При разработке концепции развития Азово-Черноморского кластера все наши предложения учли. Обозначено 12 точек роста Адыгеи, затрагивающие наши основные направления: промышленное производство, в том числе в сфере в АПК, жилищное строительство, туризм», — сказал Кумпилов.

Глава республики также отметил, что благодаря списанию регионам двух третьих задолженности по бюджетным кредитам, республика сможет направить больше средств на дальнейшее развитие. Серьёзным стимулом станет и продление на шесть лет Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.