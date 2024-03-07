Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по количеству пользователей онлайн-кинотеатров
Россияне ежемесячно тратят почти 19 часов на просмотр фильмов и сериалов онлайн
По итогам 2023 года общий интернет-трафик онлайн-кинотеатров вырос почти на четверть в сравнении с 2022-м. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили много премьер, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.
В 2023 году абоненты потратили на российские онлайн-кинотеатры на 23% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». По итогам ноября совокупный трафик платформ Wink и START, где состоялся релиз киноленты, вырос на 13% в сравнении с предыдущим месяцем и на 64% в декабре.
«Это история про нелюбовь»:
Основное ядро аудитории видеосервисов — миллениалы (25-35 лет), на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье место между собой делят зумеры (17-25 лет) и абоненты 35-45 лет — 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% от всей аудитории стримингов, они потребляют 52% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.
Жители Краснодарского края — в топ-5 любителей онлайн-кинотеатров, трафик видеосервисов вырос за год на 11%. Здесь фильмы и сериалы онлайн охотнее смотрят мужчины 25-35 лет. Максимальные цифры по трафику в течение года показали «Иви», START и Premier, а самые долгие кинопросмотры пришлись на ноябрь и декабрь.
По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы — их аудитория увеличилась в 5 раз.
Онегин, Адам и Ева:
Выросло и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% — до 18 часов и 41 минуты ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по SmartTV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.
Как писали Юга.ру, краснодарский кинотеатр «Монитор на Красной площади» покажет оперу, балет, спектакли и документальные фильмы о классической живописи.