Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по количеству пользователей онлайн-кинотеатров

По итогам 2023 года общий интернет-трафик онлайн-кинотеатров вырос почти на четверть в сравнении с 2022-м. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили много премьер, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

В 2023 году абоненты потратили на российские онлайн-кинотеатры на 23% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». По итогам ноября совокупный трафик платформ Wink и START, где состоялся релиз киноленты, вырос на 13% в сравнении с предыдущим месяцем и на 64% в декабре.

Основное ядро аудитории видеосервисов — миллениалы (25-35 лет), на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье место между собой делят зумеры (17-25 лет) и абоненты 35-45 лет — 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% от всей аудитории стримингов, они потребляют 52% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.

Жители Краснодарского края — в топ-5 любителей онлайн-кинотеатров, трафик видеосервисов вырос за год на 11%. Здесь фильмы и сериалы онлайн охотнее смотрят мужчины 25-35 лет. Максимальные цифры по трафику в течение года показали «Иви», START и Premier, а самые долгие кинопросмотры пришлись на ноябрь и декабрь.

По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы — их аудитория увеличилась в 5 раз.