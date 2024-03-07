Жителей Краснодара попросили реже пользоваться лифтами из-за возможного приезда Путина

Сообщения о возможном приезде президента РФ в Краснодар начала распространять компания «Технолифтсервис-Юг». Эту информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в одной из управляющих компаний Молодежного микрорайона.

УК объяснила СМИ, что из-за мероприятий в Дворце самбо возможны перебои связи. В связи с этим в случае аварий в лифтах может не работать кнопка вызова диспетчера.



До этого ряд источников рассказывали «Ъ-Кубань», что 7 марта ожидают приезд Владимира Путина в Краснодар для открытия Дворца самбо. По словам собеседников, вероятность приезда президента России в краевую столицу составляет не выше 50%.

Обновление 7 марта 11:10. Компания «Технолифтсервис-Юг» опровергла информацию о том, что жителей Молодежного микрорайона Краснодара попросили реже пользоваться лифтами из-за возможного приезда Владимира Путина. Компания отправила «Ъ-Кубань» письмо, подписанное директором Юлией Виноградовой, в котором указано, что данная информация не соответствует действительности.