Жителей Краснодара попросили реже пользоваться лифтами из-за возможного приезда Путина

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Молодежном микрорайоне Краснодара жителей попросили реже пользоваться лифтами в связи с возможным приездом Владимира Путина

Сообщения о возможном приезде президента РФ в Краснодар начала распространять компания «Технолифтсервис-Юг». Эту информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в одной из управляющих компаний Молодежного микрорайона.

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УК объяснила СМИ, что из-за мероприятий в Дворце самбо возможны перебои связи. В связи с этим в случае аварий в лифтах может не работать кнопка вызова диспетчера.

До этого ряд источников рассказывали «Ъ-Кубань», что 7 марта ожидают приезд Владимира Путина в Краснодар для открытия Дворца самбо. По словам собеседников, вероятность приезда президента России в краевую столицу составляет не выше 50%.

Обновление 7 марта 11:10. Компания «Технолифтсервис-Юг» опровергла информацию о том, что жителей Молодежного микрорайона Краснодара попросили реже пользоваться лифтами из-за возможного приезда Владимира Путина. Компания отправила «Ъ-Кубань» письмо, подписанное директором Юлией Виноградовой, в котором указано, что данная информация не соответствует действительности. 

Как писали ранее Юга.ру, в декабре 2023 года жители Музыкального микрорайона Краснодара записали Путину видеообращение и пожаловались на разбитые дороги.

Владимир Путин Город Краснодар

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