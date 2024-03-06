В Краснодаре в выходные проведут лекции и мастер-классы

8 марта состоится мастер-класс с преподавателем по фотографии Шурой Витушкиной. Она проведет практический урок, на котором гости смогут попробовать ретро-метод ручной печати кадров и поэкспериментируют с цианотипией — методом печати из 1842 года, бессеребряным процессом, дающим при фотопечати изображение голубого оттенка. Мероприятие начнется в 20:00. Стоимость билета — 700 рублей, его можно купить здесь .

10 марта устроят мастер-класс по изготовлению украшений из эпоксидной смолы. Гости смогут сделать на выбор серьги, кулоны, подвески или кольца. При работе будут использовать красители, блестки и сухоцветы.



Мастер-класс начнется в 12:00. Стоимость — 1300 рублей, приобрести билет и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.



Также 10 марта состоится лекция «Рациональное и иррациональное в произведении «Мастер и Маргарита». На ней поведают о смыслах известного романа, историчности описанных событий и об особенностях кино-версий.



Лекция начнется в 14:00. Стоимость льготного билета — 400 рублей, а обычного — 500 рублей. Купить их можно на сайте.



Еще на одну лекцию «Женщины, изменившие мир искусства» приглашают краснодарок 10 марта. На арт-вечере в формате театрального представления расскажут историю искусства разных эпох, которые изменили женщины-художницы. Беседу дополнит праздничный фуршет.



Арт-вечер состоится в 17:00. Стоимость билета — 600 рублей. Для регистрации можно написать @lilyagrechka. Каждую гостью мероприятия ждет сюрприз.

Все четыре события пройдут по адресу: улица Красная, 100.