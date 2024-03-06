В Краснодаре открылась краевая молодежная выставка

В Краснодарском краевом выставочном зале можно посмотреть работы молодых авторов Кубани (0+)

На выставке представлены работы авторов от 18 до 35 лет в разных техниках и жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства и фотографии.

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Участники выставки — студенты художественных колледжей и вузов Кубани, а также авторы, состоящие в Союзе художников России. Выставка продлится до 17 марта по адресу: улица Рашпилевская, 32. Стоимость взрослого билета — 100 рублей, его можно приобрести здесь.