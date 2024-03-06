Банк Уралсиб выплатил больше половины общего объема страховых выплат клиентам «КИВИ Банка»

За первые четыре дня Банк Уралсиб уже выплатил клиентам «КИВИ Банка» больше половины застрахованных средств — 2,1 млрд рублей

Уралсиб начал принимать заявления от клиентов «КИВИ Банка» и выдавать средства 29 февраля. Возмещения в пределах 1,4 млн рублей получают физлица, индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица.

Список отделений Уралсиба, выплачивающих возмещение клиентам «КИВИ Банка», можно найти на сайте банка или на сайте АСВ .

ИП и юрлица, получающие возмещение, могут открыть счет в Уралсибе и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день. Реквизиты счета будут доступны в день обращения.

В банке действует акция для новых клиентов — год бесплатного обслуживания при открытии счета в рамках пакетов «Пора расти» и «Оптимальный». Два месяца со дня открытия счета на остаток средств будут начислять 14% годовых.

В этих городах менеджер банка сам приедет к вам для оформления документов на открытие счета: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа.