Банк Уралсиб выплатил больше половины общего объема страховых выплат клиентам «КИВИ Банка»

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру

За первые четыре дня Банк Уралсиб уже выплатил клиентам «КИВИ Банка» больше половины застрахованных средств — 2,1 млрд рублей

Уралсиб начал принимать заявления от клиентов «КИВИ Банка» и выдавать средства 29 февраля. Возмещения в пределах 1,4 млн рублей получают физлица, индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица. 

Список отделений Уралсиба, выплачивающих возмещение клиентам «КИВИ Банка», можно найти на сайте банка или на сайте АСВ.

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ИП и юрлица, получающие возмещение, могут открыть счет в Уралсибе и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день. Реквизиты счета будут доступны в день обращения.

В банке действует акция для новых клиентов — год бесплатного обслуживания при открытии счета в рамках пакетов «Пора расти» и «Оптимальный». Два месяца со дня открытия счета на остаток средств будут начислять 14% годовых.

В этих городах менеджер банка сам приедет к вам для оформления документов на открытие счета: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа.

Список документов для открытия счета здесь (кнопка «Бланки документов» внизу страницы). Телефон «горячей линии» для бизнес-клиентов Банка Уралсиб 8-800-700-77-16.

Ранее Уралсиб Уралсиб поднял ставки по вкладу для пенсионеров и увеличил доходность по накопительным счетам в рублях.

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