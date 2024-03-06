В Краснодарском крае в 2023 году доля женщин на рынке труда составила 52% — аналитики
Эксперты проанализировали резюме женщин, их приглашения на вакансии и выделили тренды гендерного равновесия на рынке труда в РФ
По данным аналитиков hh.ru, за 2023 год соотношение резюме женщин и мужчин впервые за три года сдвинулось. Доля женщин составила 51% и достигла почти 1,5 млн.
На региональном уровне сохранилось гендерное равновесие среди соискателей. Однако в трех южных регионах доля женщин на рынке труда превысила мужскую — в Республике Адыгее (54% резюме женщин), Краснодарском крае (52%) и Ростовской области (51%).
Эксперты сообщают, что по сравнению с 2020 годом в 2023-м стало на 14% больше резюме женщин от 14 до 18 лет и на 20% больше в возрасте от 61 года. Также на 4% и 8% выросло число анкет соискательниц от 41 до 50 лет и от 51 до 60 лет.
В прошлом году больше всего женских резюме пришлось на вакансии:
- управление персоналом и тренинги (82);
- финансы и бухгалтерия (78%);
- наука, образование (75%);
- административный персонал (75%);
- медицина, фармацевтика (71%);
- розничная торговля (68%);
- искусство, развлечения, массмедиа, страхование (66%).
При этом женщины активно наращивают свое присутствие в таких сферах, как:
- стратегии, инвестиций, консалтинг (+14% в 2023 году);
- сельское хозяйство (+12%);
- добыча сырья (+10%);
- ИТ (+9%).
Согласно исследованию, доля женских резюме в рабочих и производственных профессиях осталась невысокой — 13% и 20% соответственно.
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Аналитики также выяснили, что в Краснодарском крае число приглашений женщин, отправленных работодателями на свои вакансии, превысило приглашения мужчин (2,9 млн и 1,7 млн соответственно).
В 2023 году зарплатные ожидания женщин были на 22,5 тыс. рублей меньше, чем у мужчин (51,5 тыс. рублей против 74 тыс. рублей соответственно). Самый существенный разрыв (38 тыс.) характерен для женщин от 41 до 50 лет — 61,2 тыс. рублей против 99,2 тыс. рублей у мужчин в том же возрасте. Минимальный разрыв (5 тыс.) в ожиданиях по зарплате — у женщин 14-18 лет.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 6 марта устроили ярмарку вакансий для женщин.