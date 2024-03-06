В Краснодарском крае в 2023 году доля женщин на рынке труда составила 52% — аналитики

Эксперты проанализировали резюме женщин, их приглашения на вакансии и выделили тренды гендерного равновесия на рынке труда в РФ

По данным аналитиков hh.ru, за 2023 год соотношение резюме женщин и мужчин впервые за три года сдвинулось. Доля женщин составила 51% и достигла почти 1,5 млн. На региональном уровне сохранилось гендерное равновесие среди соискателей. Однако в трех южных регионах доля женщин на рынке труда превысила мужскую — в Республике Адыгее (54% резюме женщин), Краснодарском крае (52%) и Ростовской области (51%).

Эксперты сообщают, что по сравнению с 2020 годом в 2023-м стало на 14% больше резюме женщин от 14 до 18 лет и на 20% больше в возрасте от 61 года. Также на 4% и 8% выросло число анкет соискательниц от 41 до 50 лет и от 51 до 60 лет.



В прошлом году больше всего женских резюме пришлось на вакансии:

управление персоналом и тренинги (82);

финансы и бухгалтерия (78%);

наука, образование (75%);

административный персонал (75%);

медицина, фармацевтика (71%);

розничная торговля (68%);

искусство, развлечения, массмедиа, страхование (66%).

При этом женщины активно наращивают свое присутствие в таких сферах, как:

стратегии, инвестиций, консалтинг (+14% в 2023 году);

сельское хозяйство (+12%);

добыча сырья (+10%);

ИТ (+9%).

Согласно исследованию, доля женских резюме в рабочих и производственных профессиях осталась невысокой — 13% и 20% соответственно.