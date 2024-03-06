В Краснодаре покажут моноспектакль про Маяковского и его женщин

7 марта в Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко пройдет моноспектакль «Влюбленный Маякоwский и его женщины/а» (12+)

Олег Попов — автор таких моноспектаклей, как «Одесские рассказы» Исаака Бабеля, «Московская дьяволиада» Михаила Булгакова, «Борис Пастернак. Вечности заложник у времени в плену».

Литературный театр Олега Попова из Санкт-Петербурга представит моноспектакль «Влюбленный Маякоwский и его женщины/а». Об этом сообщает пресс-служба художественного музея имени Ф.А. Коваленко.

В своей постановке Попов исполнит главную и единственную роль, раскроет суть Маяковского и предложит зрителю задуматься о любви поэта. По мнению автора, моноспектакль — это попытка сломать стереотипы восприятия Маяковского-поэта.



Спектакль получил специальный приз жюри 27-го международного театрального фестиваля «Русская классика — 2023».

Мероприятие пройдет 7 марта с 18:00 до 19:10 по адресу: улица Красная, 15, 2 этаж. Стоимость билета — 1000 рублей, приобрести его можно здесь.