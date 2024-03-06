Погода в Краснодаре: синоптики прогнозируют дождь и ветер

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

6 марта в Краснодаре будет дождливо и ветрено

В Краснодарском крае 6 марта усилится влияние юго-западного циклона. Облаков в небе станет больше, разыграется ветер. Во второй половине дня на Кубань придут дожди, сообщает синоптик Михаил Леус.

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Температура воздуха в регионе 12-14 °С. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

В четверг, 7 марта, в Краснодарском крае ожидают дожди и резкое похолодание до 4-6 °С.

Как писали ранее Юга.ру, на Кубани штормовое предупреждение о лавиноопасности продлили до конца суток 8 марта.

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