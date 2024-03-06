Погода в Краснодаре: синоптики прогнозируют дождь и ветер

6 марта в Краснодаре будет дождливо и ветрено

В Краснодарском крае 6 марта усилится влияние юго-западного циклона. Облаков в небе станет больше, разыграется ветер. Во второй половине дня на Кубань придут дожди, сообщает синоптик Михаил Леус.

Температура воздуха в регионе 12-14 °С. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.



В четверг, 7 марта, в Краснодарском крае ожидают дожди и резкое похолодание до 4-6 °С.