Цирцея, Медея, Медуза Горгона. В Краснодаре проведут лекцию о мифических женщинах

10 марта филолог Алла Старикова расскажет о том, кто такие Цирцея, Медея, Медуза Горгона, Клитемнестра, Пенелопа, и почему они важны для истории. Также на лекции обсудят, как женщины изменили античные мифы, поговорят о женских судьбах в древнегреческой мифологии и их современном осмыслении.