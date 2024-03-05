Цирцея, Медея, Медуза Горгона. В Краснодаре проведут лекцию о мифических женщинах
В краснодарском центре притяжения «Пятница» пройдет лекция «Как женщины изменили античные мифы?» (0+)
10 марта филолог Алла Старикова расскажет о том, кто такие Цирцея, Медея, Медуза Горгона, Клитемнестра, Пенелопа, и почему они важны для истории. Также на лекции обсудят, как женщины изменили античные мифы, поговорят о женских судьбах в древнегреческой мифологии и их современном осмыслении.
Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: улица Калинина, 368. Стоимость билетов: 800 рублей — взрослый, 600 рублей — школьник.
Узнать подробности и записаться на лекцию можно здесь.
Как писали ранее Юга.ру, 5 марта в краснодарском выставочном зале открылась выставка живописи и графики «Женщины в искусстве».
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