Краснодарцев приглашают на лекцию о женщинах в искусстве

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В краснодарской галерее «Небо&Сова» пройдет лекция «Она — художник. Истории успешных дам в искусстве» (18+)

Лекция состоится в четверг, 7 марта. Ее проведет дизайнер Альвина Саркисова, сообщает телеграм-канал галереи «Небо&Сова».

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Гостям расскажут: 

  • почему в мире так мало известных художниц;
  • как Фрида Кало затмила всех остальных;
  • истории успешных дам: от основательниц Британской академии художеств до современных галеристок и художниц.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Дзержинского, 26/1. Стоимость — 1200 рублей. Записаться на лекцию можно по телефону: +7 (918) 972-20-20.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 6 марта состоится лекция «Как дьявол даровал женщинам свободу».

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Краснодарцев приглашают на лекцию о женщинах в искусстве
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