Краснодарцев приглашают на лекцию о женщинах в искусстве

В краснодарской галерее «Небо&Сова» пройдет лекция «Она — художник. Истории успешных дам в искусстве» (18+)

Лекция состоится в четверг, 7 марта. Ее проведет дизайнер Альвина Саркисова, сообщает телеграм-канал галереи «Небо&Сова».

Гостям расскажут:

почему в мире так мало известных художниц;

как Фрида Кало затмила всех остальных;

истории успешных дам: от основательниц Британской академии художеств до современных галеристок и художниц.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Дзержинского, 26/1. Стоимость — 1200 рублей. Записаться на лекцию можно по телефону: +7 (918) 972-20-20.