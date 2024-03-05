Краснодарцев приглашают на лекцию о женщинах в искусстве
В краснодарской галерее «Небо&Сова» пройдет лекция «Она — художник. Истории успешных дам в искусстве» (18+)
Лекция состоится в четверг, 7 марта. Ее проведет дизайнер Альвина Саркисова, сообщает телеграм-канал галереи «Небо&Сова».
Гостям расскажут:
- почему в мире так мало известных художниц;
- как Фрида Кало затмила всех остальных;
- истории успешных дам: от основательниц Британской академии художеств до современных галеристок и художниц.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Дзержинского, 26/1. Стоимость — 1200 рублей. Записаться на лекцию можно по телефону: +7 (918) 972-20-20.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 6 марта состоится лекция «Как дьявол даровал женщинам свободу».
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