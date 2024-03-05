Долгосрочный вклад «Доход» от Уралсиба попал в топ-10 самых выгодных в России

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Доход» Банка Уралсиб вошел в десятку рейтинга наиболее выгодных долгосрочных вкладов февраля, подготовленного порталом Выберу.ру

Эксперты проанализировали предложения крупнейших российских банков из топ-50 по размеру активов на 1 января 2024 года.

В ходе исследования учитывали:

  • процентную ставку;
  • минимальные сумму и срок вклада;
  • условия пополнения и расходования средств вклада;
  • возможность капитализации процентов;
  • порядок досрочного расторжения или пролонгации договора и другие параметры.

В конце февраля Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход». Доходность в линейке теперь составляет 12,97 — 15,40% годовых с учетом капитализации процентов (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада).

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада на выбор — 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней. Новым клиентам предлагают открыть вклад с доходностью 16,51% годовых с капитализацией процентов*.

Уралсиб поднял ставки:

Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

*Ставка 16,51% с капитализацией действует для новых клиентов на вкладах «Доход» и «Доход Premium» при сумме вклада от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенного на срок 181 день. Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб либо есть счет в банке, открытый не более 30 календарных дней (включительно) назад.

Как писали Юга.ру, Уралсиб ввел единый процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль» — 14% годовых.

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