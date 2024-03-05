Из-за закрытия Крымского моста задержались девять поездов

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ночью 5 марта временно закрывали Крымский мост. Из-за простоя задержались поезда

5 марта в 00:35 движение по Крымскому мосту перекрыли на всю ночь. Движение транспорта возобновили к 08:49.

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Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что в связи с простоем на участке задержались девять поездов. 

Из Крыма:

  • №068 Симферополь — Москва следует с опозданием около 8 часов;
  • №426 Симферополь — Кисловодск опаздывает более, чем на 7 часов;
  • №174 Евпатория — Москва опаздывает на 5 часов;
  • №092 Севастополь — Москва опаздывает более, чем на 4 часа.

В Крым:

  • №316 Адлер — Симферополь опаздывает более, чем на 7 часов;
  • №425 Кисловодск — Симферополь опаздывает более, чем на 5 часов;
  • №092 Москва — Севастополь опаздывает на 6 часов;
  • №173 Москва — Евпатория опаздывает более, чем на 5 часов;
  • №028 Москва — Симферополь опаздывает менее, чем на 3 часа.

Ранее Юга.ру писали о том, когда в Краснодаре отремонтируют дорогу по улице Почтовый тракт.

Железная дорога Крым Крымский мост Поезда РЖД Транспорт

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