В Краснодаре состоится лекция о детско-родительских отношениях

Краснодарский край

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  • © Фото Caroline Hernandez, unsplash.com
    © Фото Caroline Hernandez, unsplash.com

В краснодарском центре психологии и искусства «Люди-Игры» пройдет лекция «Родитель≠Взрослый» (18+)

9 марта на лекции о детско-родительских отношениях расскажут о различных аспектах взаимодействия в семье. О мероприятии сообщил телеграм-канал центра «Люди-Игры».

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Гостям расскажут о:

  • роли родителей в жизни ребенка и влиянии их поведения на его развитие;
  • методах воспитания, их эффективности и особенности применения в зависимости от возраста и характера ребенка;
  • важности эмоциональной поддержки детей и способах выражения любви и заботы;
  • техниках общения с детьми, умении слушать и понимать их потребности и чувства;
  • разрешении конфликтов и обучении детей умению управлять своими эмоциями.

Лекция начнется в 16:00 по адресу: улица Красноармейская, 45 (вход в арку, летник слева). Стоимость — 800 рублей. Записаться на мероприятие можно здесь, а задать вопросы — в телеграме или по телефону: +79933161043.

Как писали ранее Юга.ру, 6 марта в краснодарском спортивном комплексе «Баскет-холл» состоится танцевальный фестиваль «Любовь спасет мир».

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