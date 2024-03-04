В Краснодаре состоится лекция о детско-родительских отношениях

9 марта на лекции о детско-родительских отношениях расскажут о различных аспектах взаимодействия в семье. О мероприятии сообщил телеграм-канал центра «Люди-Игры».

Гостям расскажут о:

роли родителей в жизни ребенка и влиянии их поведения на его развитие;

методах воспитания, их эффективности и особенности применения в зависимости от возраста и характера ребенка;

важности эмоциональной поддержки детей и способах выражения любви и заботы;

техниках общения с детьми, умении слушать и понимать их потребности и чувства;

разрешении конфликтов и обучении детей умению управлять своими эмоциями.

Лекция начнется в 16:00 по адресу: улица Красноармейская, 45 (вход в арку, летник слева). Стоимость — 800 рублей. Записаться на мероприятие можно здесь, а задать вопросы — в телеграме или по телефону: +79933161043.