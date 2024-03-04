Делегация из Китая посетила краснодарский жилой комплекс «Патрики»

Группа компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) провела для представителей китайского завода Zoomlion экскурсию по своим строящимся объектам в Краснодаре

Гости посетили строительную площадку ЖК «Патрики», где уже используют пять башенных кранов Zoomlion, и узнали подробности об их эксплуатации. Также эксперты ГК ТОЧНО рассказали о проектах компании и обсудили с иностранными коллегами планы совместной работы.

В 2023 году транспортная компания ТОЧНО Транспорт (входит в ГК ТОЧНО) приобрела 10 башенных кранов китайского завода спецтехники Zoomlion. Компания производит бетононасосы, тракторы, аквтокраны, бульдозеры, погрузчики и другие строительные машины. Краны установили на двух флагманских проектах ТОЧНО — в жилых районах «Патрики» и «Первое место».

Сейчас ГК ТОЧНО — единственный амбассадор Zoomlion в Краснодарском крае. Чтобы познакомить с оборудованием этой компании других девелоперов, ГК ТОЧНО пригласила на экскурсию с иностранной делегацией представителей ведущих застройщиков ЮФО.

© Фото Сергея Журавлева

© Фото Сергея Журавлева

В конце мероприятия ТОЧНО Транспорт подписал с компанией Zoomlion соглашение о дальнейшем сотрудничестве. В 2024 году автопарк пополнится новыми башенными кранами.

«Компания Zoomlion намерена в ближайшее время зайти на рынок России, в частности, в Южный федеральный округ. Мы были рады вновь принять коллег и организовать экскурсию для девелоперов Краснодарского края на базе объектов ТОЧНО — показать масштабы строительства, продемонстрировать работу кранов, рассказать об их эксплуатации», — отметил директор ТОЧНО Транспорт Артур Тониянц.

© Фото Сергея Журавлева