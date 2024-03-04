Делегация из Китая посетила краснодарский жилой комплекс «Патрики»

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Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

Группа компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) провела для представителей китайского завода Zoomlion экскурсию по своим строящимся объектам в Краснодаре

Гости посетили строительную площадку ЖК «Патрики», где уже используют пять башенных кранов Zoomlion, и узнали подробности об их эксплуатации. Также эксперты ГК ТОЧНО рассказали о проектах компании и обсудили с иностранными коллегами планы совместной работы.

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В 2023 году транспортная компания ТОЧНО Транспорт (входит в ГК ТОЧНО) приобрела 10 башенных кранов китайского завода спецтехники Zoomlion. Компания производит бетононасосы, тракторы, аквтокраны, бульдозеры, погрузчики и другие строительные машины. Краны установили на двух флагманских проектах ТОЧНО — в жилых районах «Патрики» и «Первое место».

Сейчас ГК ТОЧНО — единственный амбассадор Zoomlion в Краснодарском крае. Чтобы познакомить с оборудованием этой компании других девелоперов, ГК ТОЧНО пригласила на экскурсию с иностранной делегацией представителей ведущих застройщиков ЮФО.

  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева
  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

В конце мероприятия ТОЧНО Транспорт подписал с компанией Zoomlion соглашение о дальнейшем сотрудничестве. В 2024 году автопарк пополнится новыми башенными кранами.

«Компания Zoomlion намерена в ближайшее время зайти на рынок России, в частности, в Южный федеральный округ. Мы были рады вновь принять коллег и организовать экскурсию для девелоперов Краснодарского края на базе объектов ТОЧНО — показать масштабы строительства, продемонстрировать работу кранов, рассказать об их эксплуатации», — отметил директор ТОЧНО Транспорт Артур Тониянц.

  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО попала в топ-10 застройщиков России по объемам строительства и получила пять наград всероссийского конкурса новостроек.

ГК ТОЧНО Жилье Международное сотрудничество Недвижимость Строительство

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