В Краснодаре годовалому Мартину Золотухину нужны слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Мартина Золотухина, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Мартина Золотухина, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Краснодара на сверхмощные слуховые аппараты

Мартин трижды проходил аудиоскрининг. Родители продолжали надеяться, что у малыша со слухом все в порядке, однако в месяц ему диагностировали тугоухость справа и глухоту слева.

В Краснодарском крае пятилетней Жене Антоновой необходимо дорогостоящее лечение:

«Наш сын слабослышащий. Эту особенность он унаследовал от нас, родителей. Когда ему исполнилось полгода, за счет средств госбюджета выдали слуховые аппараты. Мартин, очевидно, испытывал дискомфорт — снимал аппараты, плакал. Вначале мы думали, что он так ведет себя с непривычки. Но ничего не менялось», — поделился папа мальчика Максим Золотухин. 

Позже семья обратилась к сурдологу. Врач предложила более современные слуховые аппараты, адаптированные для малышей. 

«У Мартина тяжелая наследственная потеря слуха: двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 4-й степени справа, глухота слева. Протезирование сверхмощными цифровыми слуховыми аппаратами поможет компенсировать недостаток слуха. В аппаратах мальчику будет проще заниматься со специалистами, это поможет активному развитию речи, адаптации в социальной среде, значительно улучшит качество жизни ребенка», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова. 

В молодой семье Золотухиных небольшие доходы. Им сложно самостоятельно собрать деньги на покупку дорогостоящих слуховых аппаратов. На оплату требуется 391 792 рубля

Как помочь Мартину?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Мартина Золотухина);
  • с телефона через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение для айфона и андроида можно здесь);
  • отправить пожертвование по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700,
    БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Мартина Золотухина. Без НДС.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Краснодар Медицина Русфонд

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