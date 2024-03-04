В Краснодаре годовалому Мартину Золотухину нужны слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

Мартин трижды проходил аудиоскрининг. Родители продолжали надеяться, что у малыша со слухом все в порядке, однако в месяц ему диагностировали тугоухость справа и глухоту слева.

«Наш сын слабослышащий. Эту особенность он унаследовал от нас, родителей. Когда ему исполнилось полгода, за счет средств госбюджета выдали слуховые аппараты. Мартин, очевидно, испытывал дискомфорт — снимал аппараты, плакал. Вначале мы думали, что он так ведет себя с непривычки. Но ничего не менялось», — поделился папа мальчика Максим Золотухин.



Позже семья обратилась к сурдологу. Врач предложила более современные слуховые аппараты, адаптированные для малышей.

«У Мартина тяжелая наследственная потеря слуха: двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 4-й степени справа, глухота слева. Протезирование сверхмощными цифровыми слуховыми аппаратами поможет компенсировать недостаток слуха. В аппаратах мальчику будет проще заниматься со специалистами, это поможет активному развитию речи, адаптации в социальной среде, значительно улучшит качество жизни ребенка», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.



В молодой семье Золотухиных небольшие доходы. Им сложно самостоятельно собрать деньги на покупку дорогостоящих слуховых аппаратов. На оплату требуется 391 792 рубля .



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