В Краснодаре годовалому Мартину Золотухину нужны слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь
«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Краснодара на сверхмощные слуховые аппараты
Мартин трижды проходил аудиоскрининг. Родители продолжали надеяться, что у малыша со слухом все в порядке, однако в месяц ему диагностировали тугоухость справа и глухоту слева.
В Краснодарском крае пятилетней Жене Антоновой необходимо дорогостоящее лечение:
«Наш сын слабослышащий. Эту особенность он унаследовал от нас, родителей. Когда ему исполнилось полгода, за счет средств госбюджета выдали слуховые аппараты. Мартин, очевидно, испытывал дискомфорт — снимал аппараты, плакал. Вначале мы думали, что он так ведет себя с непривычки. Но ничего не менялось», — поделился папа мальчика Максим Золотухин.
Позже семья обратилась к сурдологу. Врач предложила более современные слуховые аппараты, адаптированные для малышей.
«У Мартина тяжелая наследственная потеря слуха: двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 4-й степени справа, глухота слева. Протезирование сверхмощными цифровыми слуховыми аппаратами поможет компенсировать недостаток слуха. В аппаратах мальчику будет проще заниматься со специалистами, это поможет активному развитию речи, адаптации в социальной среде, значительно улучшит качество жизни ребенка», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.
В молодой семье Золотухиных небольшие доходы. Им сложно самостоятельно собрать деньги на покупку дорогостоящих слуховых аппаратов. На оплату требуется 391 792 рубля.
Как помочь Мартину?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Мартина Золотухина);
- с телефона через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение для айфона и андроида можно здесь);
- отправить пожертвование по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Мартина Золотухина. Без НДС.