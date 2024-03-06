Уралсиб уточнил, что выплачивает клиентам «КИВИ Банка» только страховое возмещение

С 29 февраля Банк Уралсиб принимает заявления и выплачивает страховое возмещение денежных средств физическим и юридическим лицам-клиентам «КИВИ Банка»

Какие средства подлежат страховому возмещению через Банк Уралсиб?

Остатки на текущих, расчетных и депозитных банковских счетах всех физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (малых предприятий и социальных НКО отдельных организационно-правовых форм) в пределах 1,4 рублей.

Заявления на возврат незастрахованных средств банком-агентом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не принимаются и не рассматриваются.