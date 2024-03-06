Уралсиб уточнил, что выплачивает клиентам «КИВИ Банка» только страховое возмещение
С 29 февраля Банк Уралсиб принимает заявления и выплачивает страховое возмещение денежных средств физическим и юридическим лицам-клиентам «КИВИ Банка»
Какие средства подлежат страховому возмещению через Банк Уралсиб?
Остатки на текущих, расчетных и депозитных банковских счетах всех физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (малых предприятий и социальных НКО отдельных организационно-правовых форм) в пределах 1,4 рублей.
Заявления на возврат незастрахованных средств банком-агентом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не принимаются и не рассматриваются.
Какие средства не подлежат возврату через Уралсиб?
Денежные средства для отправления/получения переводов без открытия счета (через QIWI Кошельки, по системе CONTACT), а также средства на счетах остальных юридических лиц (не относящихся к малым предприятиям и социальным НКО) не подлежат страхованию, и страховое возмещение по ним через ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не выплачивается.
Для возврата этих денежных средств нужно подать требование кредитора одним из способов:
- почтой по адресу: 117648, Москва, мкр Чертаново Северное, дом 1А, корпус 1 или 127994, г. Москва, ГСП-4, ГК АСВ, временная администрация;
- лично по адресу: Москва, мкр Чертаново Северное, дом 1А, корпус 1 (пн-пт с 9:00 до 18:00).
Подробный порядок предъявления требования кредитора размещен на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Ранее Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях, а также ввел единый процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль». В первый месяц после открытия любой из этих карт банк начислит 14% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно.