Погода в Краснодарском крае: в начале рабочей недели будет тепло и без осадков

В понедельник в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 0-5 °С, в предгорных районах +2…-3 °С. Днем воздух прогреется до 12-17°, на Азовском побережье 6-11 °С. В горах ночью 0…-5 °С, днем 6-11 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 11-16 °С.

Во вторник и среду ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 6 марта местами возможны осадки в виде дождя, местами сиьные. В горах — снег. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-18 м/с. Температура воздуха ночью 5 и 6 марта 0-5 °С, в предгорных районах +2…-3 °С. Днем 5 марта 12-17 °С, 6 марта 10-15 °С. В горах ночью +2…-3 °С, днем 5-10 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков. В среду, 6 марта, возможен небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 11-16 °С.