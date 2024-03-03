Владелец краснодарского завода «Седин» оспорит в Верховном суде его национализацию

Владелец завода «Седин» подал жалобу в Верховный суд по вопросу о национализации предприятия

Международное акционерное общество «Седин» направило кассационную жалобу в Верховный суд. Владельцы хотят оспорить решение о передаче в пользу государства «Краснодарского завода металлоконструкций», сообщил РБК Краснодар.

Напомним, в июле 2023 года Арбитражный суд Кубани удовлетворил иск прокуратуры о передаче в государственную собственность двух зданий МОАО «Седина» и нежилые помещения по улице Захарова.

Затем в августе опечатали механосборочные корпуса №1 и №3 завода Седина. А на дверях заблокированных корпусов разместили объявление о смене собственника.

Как писал РБК, прокуратура утверждала, что в 1990 году приватизация завода была незаконной и теперь все сделки подлежат аннулированию. Также ведомство посчитала, что мощности завода не используются по назначению.

Ранее Юга.ру рассказывали как выжил и возродился завод Седина. А кто такой Митрофан Седин можно узнать в этом материале.