Владелец краснодарского завода «Седин» оспорит в Верховном суде его национализацию

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Владелец завода «Седин» подал жалобу в Верховный суд по вопросу о национализации предприятия

Международное акционерное общество «Седин» направило кассационную жалобу в Верховный суд. Владельцы хотят оспорить решение о передаче в пользу государства «Краснодарского завода металлоконструкций», сообщил РБК Краснодар.

Напомним, в июле 2023 года Арбитражный суд Кубани удовлетворил иск прокуратуры о передаче в государственную собственность двух зданий МОАО «Седина» и нежилые помещения по улице Захарова.

Затем в августе опечатали механосборочные корпуса №1 и №3 завода Седина. А на дверях заблокированных корпусов разместили объявление о смене собственника.

Как писал РБК, прокуратура утверждала, что в 1990 году приватизация завода была незаконной и теперь все сделки подлежат аннулированию. Также ведомство посчитала, что мощности завода не используются по назначению. 

Ранее Юга.ру рассказывали как выжил и возродился завод Седина. А кто такой Митрофан Седин можно узнать в этом материале.

Краснодар Промышленность Суд

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