Уралсиб поднял ставки по вкладу для пенсионеров

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» Банка Уралсиб теперь составляет от 13,49 до 15,19% годовых с учетом капитализации процентов в зависимости от срока договора

Оформить вклад «Почетный пенсионер» можно на 91, 181, 367 или 732 дня в офисе Уралсиба. Сумма вложений — от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Пополнение, продление и расходы средств не предусмотрены.

Депозит может открыть клиент, получающий пенсию на любую карту или счет в Уралсибе.

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«Почетный пенсионер» — одна из банковских карт для пенсионеров с бесплатным выпуском и обслуживанием. Ее владельцы получают до 4,5% годовых на ежемесячный остаток и до 3% кешбэка за покупки. Снимать наличные в банкоматах Уралсиба и партнеров можно бесплатно.

Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.