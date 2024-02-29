ГК ТОЧНО получила пять наград всероссийского конкурса новостроек
Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) взял сразу пять наград всероссийского градостроительного конкурса «Топ ЖК — 2024»
Победителей премии «Топ ЖК — 2024» наградили 28 февраля на IX всероссийском совещании «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации» в рамках Российской строительной недели.
В финал вышли проекты 343 застройщиков, в том числе жилые комплексы федерального девелопера ГК ТОЧНО.
Два проекта группы компаний ТОЧНО стали триумфаторами в федеральных номинациях:
- ЖК «Белые Росы»* победил в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, среднеэтажные дома»;
- ЖК «Босфор»* взял серебро в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, дома повышенной этажности».
В региональных номинациях три жилых комплекса ГК ТОЧНО заняли призовые места:
- ЖК «Белые Росы»* занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае»;
- микрорайон «Родные Просторы»* взял золото в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре»;
- ЖК «Стрижи»** получил диплом третьей степени в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье».
Каждый ЖК оценивали по 133 параметрам. Конкурсная комиссия состояла из руководителей ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций и представители 56 регионов, большинство из которых являются министрами или заместителями министров строительства соответствующих регионов.
Полный список победителей и призеров — на сайте топжк.рф.
* Застройщик ООО СЗ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ
** Застройщик ООО СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП
Годом ранее пять проектов группы компаний ТОЧНО также удостоились наград в градостроительном конкурсе новостроек «Топ ЖК», две из которых — федерального значения.