ГК ТОЧНО получила пять наград всероссийского конкурса новостроек

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева
  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) взял сразу пять наград всероссийского градостроительного конкурса «Топ ЖК — 2024»

Победителей премии «Топ ЖК — 2024» наградили 28 февраля на IX всероссийском совещании «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации» в рамках Российской строительной недели.

В финал вышли проекты 343 застройщиков, в том числе жилые комплексы федерального девелопера ГК ТОЧНО.

Два проекта группы компаний ТОЧНО стали триумфаторами в федеральных номинациях:

  • ЖК «Белые Росы»* победил в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, среднеэтажные дома»;
  • ЖК «Босфор»* взял серебро в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, дома повышенной этажности».

В региональных номинациях три жилых комплекса ГК ТОЧНО заняли призовые места:

  • ЖК «Белые Росы»* занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае»;
  • микрорайон «Родные Просторы»* взял золото в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре»;
  • ЖК «Стрижи»** получил диплом третьей степени в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье».
  • ЖК «Белые Росы» © Фото Сергея Журавлева
    ЖК «Белые Росы» © Фото Сергея Журавлева
  • ЖК «Белые Росы» © Фото Сергея Журавлева
    ЖК «Белые Росы» © Фото Сергея Журавлева

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Каждый ЖК оценивали по 133 параметрам. Конкурсная комиссия состояла из руководителей ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций и представители 56 регионов, большинство из которых являются министрами или заместителями министров строительства соответствующих регионов.

Полный список победителей и призеров — на сайте топжк.рф.

* Застройщик ООО СЗ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ

** Застройщик ООО СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП

Годом ранее пять проектов группы компаний ТОЧНО также удостоились наград в градостроительном конкурсе новостроек «Топ ЖК», две из которых — федерального значения.

ГК ТОЧНО Награды Строительство

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