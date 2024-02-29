ГК ТОЧНО получила пять наград всероссийского конкурса новостроек

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) взял сразу пять наград всероссийского градостроительного конкурса «Топ ЖК — 2024»

Победителей премии «Топ ЖК — 2024» наградили 28 февраля на IX всероссийском совещании «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации» в рамках Российской строительной недели. В финал вышли проекты 343 застройщиков, в том числе жилые комплексы федерального девелопера ГК ТОЧНО.

Два проекта группы компаний ТОЧНО стали триумфаторами в федеральных номинациях: ЖК «Белые Росы»* победил в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, среднеэтажные дома»;

ЖК «Босфор»* взял серебро в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, дома повышенной этажности».

В региональных номинациях три жилых комплекса ГК ТОЧНО заняли призовые места: ЖК «Белые Росы»* занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае»;

микрорайон «Родные Просторы»* взял золото в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре»;

ЖК «Стрижи»** получил диплом третьей степени в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье».

ЖК «Белые Росы» © Фото Сергея Журавлева

ЖК «Белые Росы» © Фото Сергея Журавлева

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Каждый ЖК оценивали по 133 параметрам. Конкурсная комиссия состояла из руководителей ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций и представители 56 регионов, большинство из которых являются министрами или заместителями министров строительства соответствующих регионов.

Полный список победителей и призеров — на сайте топжк.рф. * Застройщик ООО СЗ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ ** Застройщик ООО СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП