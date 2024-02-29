Погода в Краснодаре: в первые дни весны в городе потеплеет до +20 °С
В Краснодарском крае на первых весенних выходных будет тепло и без осадков
Замначальника Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светлана Попова рассказала Юга.ру о погоде в первые дни весны. По данным метеоролога, в регионе в период с 1 по 3 марта будет тепло, осадков не ожидается.
Читайте также:
Ночью в Краснодарском крае температура воздуха от -3 °С до 2 °С, а в юго-восточных предгорных районах от -6 °С. Днем 1 марта на Кубани 15-20 °С, в северных районах местами 7-12 °С.
На выходных, 2 и 3 марта, температура воздуха в регионе 12-17 °С. На Азовском побережье и в северной половине края 6-11 °С.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре в 2023 году, по данным аналитиков, увеличилось количество теплых дней.
Сегодня, 14:26В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет»
В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей
Сегодня, 12:28Маньяки, призраки и путешествие в Арктику
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля