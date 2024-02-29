Погода в Краснодаре: в первые дни весны в городе потеплеет до +20 °С

В Краснодарском крае на первых весенних выходных будет тепло и без осадков

Замначальника Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светлана Попова рассказала Юга.ру о погоде в первые дни весны. По данным метеоролога, в регионе в период с 1 по 3 марта будет тепло, осадков не ожидается.

Читайте также: В горах Кубани и Адыгеи до 2 марта действует штормовое предупреждение о лавиноопасности

Ночью в Краснодарском крае температура воздуха от -3 °С до 2 °С, а в юго-восточных предгорных районах от -6 °С. Днем 1 марта на Кубани 15-20 °С, в северных районах местами 7-12 °С.



На выходных, 2 и 3 марта, температура воздуха в регионе 12-17 °С. На Азовском побережье и в северной половине края 6-11 °С.