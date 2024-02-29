Уралсиб начал выплачивать страховые возмещения клиентам «Киви Банка»

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YF7Fn
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 29 февраля Банк Уралсиб принимает заявления на возмещение денег со вкладов и счетов клиентам «Киви Банка»

Заявления будут принимать еще в течение 6 месяцев с 29 февраля, но срок выплат могут продлить.

Кто имеет право на страховое возмещение?

Клиенты «Киви Банка», заключившие с ним договор банковского вклада или счета.

Уралсиб возместит 100% суммы всех счетов и депозитов с вычетом встречных требований к вкладчику, но не больше лимита страхового возмещения для соответствующего вида вклада.

Для владельцев «Киви-кошельков» порядок предъявления требований к банку разместили на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Читайте также:

Где можно получить средства?

Список отделений Уралсиба, выплачивающих возмещение клиентам «Киви Банка», есть на сайте Уралсиба и на сайте АСВ.

Что делать бизнес-клиентам?

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, получающие возмещение, могут открыть счет в Уралсибе и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день. Реквизиты счета будут доступны в день обращения.

В банке действует акция для новых клиентов — год бесплатного обслуживания при открытии счета в рамках пакетов «Пора расти» и «Оптимальный». Два месяца со дня открытия счета на остаток средств будут начислять 14% годовых.

В этих городах менеджер банка сам приедет к вам для оформления документов на открытие счета: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа.

Ранее Уралсиб ввел единый процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль». В первый месяц после открытия любой из этих карт банк начислит 14% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно.

Банки Деньги Страхование Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет». В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей
«Роскосмос» продаст два пансионата в Сочи и Туапсинском районе за 1 млрд рублей
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля
Ветеринары не нашли особо опасных болезней у массово погибших диких голубей в Краснодарском крае
В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей
Инвестор из Азербайджана вложит около 9 млрд рублей в санатории Железноводска

Лента новостей

Реклама на сайте