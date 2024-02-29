Уралсиб начал выплачивать страховые возмещения клиентам «Киви Банка»
С 29 февраля Банк Уралсиб принимает заявления на возмещение денег со вкладов и счетов клиентам «Киви Банка»
Заявления будут принимать еще в течение 6 месяцев с 29 февраля, но срок выплат могут продлить.
Кто имеет право на страховое возмещение?
Клиенты «Киви Банка», заключившие с ним договор банковского вклада или счета.
Уралсиб возместит 100% суммы всех счетов и депозитов с вычетом встречных требований к вкладчику, но не больше лимита страхового возмещения для соответствующего вида вклада.
Для владельцев «Киви-кошельков» порядок предъявления требований к банку разместили на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
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Где можно получить средства?
Список отделений Уралсиба, выплачивающих возмещение клиентам «Киви Банка», есть на сайте Уралсиба и на сайте АСВ.
Что делать бизнес-клиентам?
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, получающие возмещение, могут открыть счет в Уралсибе и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день. Реквизиты счета будут доступны в день обращения.
В банке действует акция для новых клиентов — год бесплатного обслуживания при открытии счета в рамках пакетов «Пора расти» и «Оптимальный». Два месяца со дня открытия счета на остаток средств будут начислять 14% годовых.
В этих городах менеджер банка сам приедет к вам для оформления документов на открытие счета: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа.
Ранее Уралсиб ввел единый процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль». В первый месяц после открытия любой из этих карт банк начислит 14% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно.