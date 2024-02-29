Уралсиб начал выплачивать страховые возмещения клиентам «Киви Банка»

С 29 февраля Банк Уралсиб принимает заявления на возмещение денег со вкладов и счетов клиентам «Киви Банка»

Заявления будут принимать еще в течение 6 месяцев с 29 февраля, но срок выплат могут продлить.

Кто имеет право на страховое возмещение? Клиенты «Киви Банка», заключившие с ним договор банковского вклада или счета. Уралсиб возместит 100% суммы всех счетов и депозитов с вычетом встречных требований к вкладчику, но не больше лимита страхового возмещения для соответствующего вида вклада. Для владельцев «Киви-кошельков» порядок предъявления требований к банку разместили на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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Где можно получить средства? Список отделений Уралсиба, выплачивающих возмещение клиентам «Киви Банка», есть на сайте Уралсиба и на сайте АСВ.

Что делать бизнес-клиентам? Индивидуальные предприниматели и юридические лица, получающие возмещение, могут открыть счет в Уралсибе и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день. Реквизиты счета будут доступны в день обращения. В банке действует акция для новых клиентов — год бесплатного обслуживания при открытии счета в рамках пакетов «Пора расти» и «Оптимальный». Два месяца со дня открытия счета на остаток средств будут начислять 14% годовых. В этих городах менеджер банка сам приедет к вам для оформления документов на открытие счета: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа.