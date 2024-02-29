«Роскосмос» продаст два пансионата в Сочи и Туапсинском районе за 1 млрд рублей

Представитель госкорпорации «Роскосмос» рассказал о продаже имущества на Кубани

«Роскосмос» планирует выставить на продажу 75,66% акций сочинского пансионата «Курорт Макопсе» за 332 млн рублей. Также корпорация повторно выставит на торги пансионат «Восток» в Лермонтово Туапсинского района за 665 млн рублей. Об этом представитель «Роскосмоса» сообщил «РБК».

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По его словам, средства от продажи имущества направят на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий».



В списке непрофильных объектов «Роскосмоса» также находятся база отдыха «Салют» в поселении Вороновское недалеко от Троицка (703 млн руб.) и комплекс зданий на Ленинградской улице в Химках. Начальная стоимость строений и участка под ними площадью 1,8 га составит 652 млн рублей.