«Роскосмос» продаст два пансионата в Сочи и Туапсинском районе за 1 млрд рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Представитель госкорпорации «Роскосмос» рассказал о продаже имущества на Кубани

«Роскосмос» планирует выставить на продажу 75,66% акций сочинского пансионата «Курорт Макопсе» за 332 млн рублей. Также корпорация повторно выставит на торги пансионат «Восток» в Лермонтово Туапсинского района за 665 млн рублей. Об этом представитель «Роскосмоса» сообщил «РБК».

Бронирование туров «все включено» в Анапу в 2024 году увеличилось на 40%:

По его словам, средства от продажи имущества направят на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий».

В списке непрофильных объектов «Роскосмоса» также находятся база отдыха «Салют» в поселении Вороновское недалеко от Троицка (703 млн руб.) и комплекс зданий на Ленинградской улице в Химках. Начальная стоимость строений и участка под ними площадью 1,8 га составит 652 млн рублей.

Напомним, что в Сочи начнут возводить курорт «Турьев Хутор». Застройщик уже нанес ущерб нацпарку на 2,5 млрд рублей.

Как писали ранее Юга.ру, инвестор из Азербайджана планирует вложить 9 млрд рублей в санатории Железноводска.

Акции Деньги Курорты и туризм отдых Сочи Туапсинский район

Новости

В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет». В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей
«Роскосмос» продаст два пансионата в Сочи и Туапсинском районе за 1 млрд рублей
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля
Ветеринары не нашли особо опасных болезней у массово погибших диких голубей в Краснодарском крае
В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей
Инвестор из Азербайджана вложит около 9 млрд рублей в санатории Железноводска

Лента новостей

Реклама на сайте