Под Краснодаром пройдет большой фестиваль адыгской культуры
2 марта в ТЦ «Мега Адыгея — Кубань» состоится фестиваль адыгской культуры (6+)
В этом году он приурочен к 100-летию Тахтамукайского района, поэтому программу торжества организаторы постарались максимально разнообразить. На протяжении всего дня можно посетить выставку декоративно-прикладного искусства и национальных костюмов.
С 10:00 до 17:00 будет работать детская зона. Маленькие посетители смогут там не только играть, но и участвовать в творческих мастер-классах.
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На 14:30 запланировано выступление симфонического оркестра, на 15:40 — ансамбля народной песни и танца «Исламей», на 17:00 — шествие гармонистов.
В 17:00 начнется гала-концерт с участием звезд эстрады. Среди артистов — Аскер Бербеков, Тамара Нехай, Альберт Тлячев, Анзаур Миш, Айдамир Эльдаров, Азида Миш, Сусана Даутова и Бетал Иванов.
Как писали Юга.ру, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани назвало даты Черноморской винной недели 2024 года. Эногастрономический фестиваль пройдет в регионе с 30 сентября по 6 октября.