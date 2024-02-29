Под Краснодаром пройдет большой фестиваль адыгской культуры

В этом году он приурочен к 100-летию Тахтамукайского района, поэтому программу торжества организаторы постарались максимально разнообразить. На протяжении всего дня можно посетить выставку декоративно-прикладного искусства и национальных костюмов.

С 10:00 до 17:00 будет работать детская зона. Маленькие посетители смогут там не только играть, но и участвовать в творческих мастер-классах.