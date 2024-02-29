Под Краснодаром пройдет большой фестиваль адыгской культуры

Адыгея, Краснодарский край

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  • «МЕГА Адыгея-Кубань» © Скриншот сервиса Яндекс Карты. https://yandex.ru/maps/org/mega
    «МЕГА Адыгея-Кубань» © Скриншот сервиса Яндекс Карты. https://yandex.ru/maps/org/mega

2 марта в ТЦ «Мега Адыгея — Кубань» состоится фестиваль адыгской культуры (6+)

В этом году он приурочен к 100-летию Тахтамукайского района, поэтому программу торжества организаторы постарались максимально разнообразить. На протяжении всего дня можно посетить выставку декоративно-прикладного искусства и национальных костюмов.

С 10:00 до 17:00 будет работать детская зона. Маленькие посетители смогут там не только играть, но и участвовать в творческих мастер-классах. 

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На 14:30 запланировано выступление симфонического оркестра, на 15:40 — ансамбля народной песни и танца «Исламей», на 17:00 — шествие гармонистов.

В 17:00 начнется гала-концерт с участием звезд эстрады. Среди артистов — Аскер Бербеков, Тамара Нехай, Альберт Тлячев, Анзаур Миш, Айдамир Эльдаров, Азида Миш, Сусана Даутова и Бетал Иванов.

Как писали Юга.ру, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани назвало даты Черноморской винной недели 2024 года. Эногастрономический фестиваль пройдет в регионе с 30 сентября по 6 октября.

МЕГА Адыгея-Кубань отдых Развлечения Фестивали

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