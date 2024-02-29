Где отдохнуть в апреле за границей: туроператоры назвали три лучших направления для путешествий
Показываем три страны с комфортным климатом для путешествий в апреле 2024 года
Объединенные Арабские Эмираты
Эта страна климатически подходит для весеннего морского отдыха. Во многих крупных отелях Дубая уделяют особое внимание туристам из СНГ, недавно в холлах стали устанавливать автоматы с опрыскивателями духами. Ароматы используют из советского прошлого — ностальгия для старшего поколения и креатив для молодых.
Пляжный отдых в апреле 2024 года, так чтобы тепло и недорого, — это про ОАЭ. Температура в весенний сезон держится около +30 °С, а вода прогревается до +25 °С. Осадков в это время практически не бывает.
Кроме моря туристам предлагают поездки по пустыне на верблюдах и джипах, отдых в аквапарках, парк аттракционов Dubai Parks and Resorts и другие развлечения.
Важный нюанс: визу оформляют на месте, в аэропорту Дубая.
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Турция
Если ищете бюджетное место, где лучше отдохнуть на море в апреле 2024 за границей, то Турция — оптимальный вариант. Температура не самая жаркая — стабильные +22...+25 °С. Лучше прогреваются под апрельским солнцем Средиземное и Эгейское моря. Температура воды в них доходит до +18…+20 °С.
Еще одна причина, почему Турция — перспективное направление для наших туристов: для расчетов здесь можно завести турецкую банковскую карту и перечислять туда деньги через Сбербанк. Это особенно актуально из-за блокировок российских карточек в некоторых странах.
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Египет
Эта страна практически никогда не теряет свою актуальность. Здесь есть пирамиды, пустыня, удобные пляжи и развлечения. Особенно популярен отдых здесь среди семей с детьми. В отелях и туристических зонах создали благоприятные условия для полноценного отдыха детей всех возрастов.
Температура поднимается до +30 °С, а вода прогревается до +24-25 °С.
Ранее аэропорт Сочи и «Авиасейлс» определили 10 популярных направлений для путешествий из города-курорта на майских выходных.