Показываем три страны с комфортным климатом для путешествий в апреле 2024 года

Объединенные Арабские Эмираты Эта страна климатически подходит для весеннего морского отдыха. Во многих крупных отелях Дубая уделяют особое внимание туристам из СНГ, недавно в холлах стали устанавливать автоматы с опрыскивателями духами. Ароматы используют из советского прошлого — ностальгия для старшего поколения и креатив для молодых.

Пляжный отдых в апреле 2024 года, так чтобы тепло и недорого, — это про ОАЭ. Температура в весенний сезон держится около +30 °С, а вода прогревается до +25 °С. Осадков в это время практически не бывает.

Кроме моря туристам предлагают поездки по пустыне на верблюдах и джипах, отдых в аквапарках, парк аттракционов Dubai Parks and Resorts и другие развлечения. Важный нюанс: визу оформляют на месте, в аэропорту Дубая.

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Турция Если ищете бюджетное место, где лучше отдохнуть на море в апреле 2024 за границей, то Турция — оптимальный вариант. Температура не самая жаркая — стабильные +22...+25 °С. Лучше прогреваются под апрельским солнцем Средиземное и Эгейское моря. Температура воды в них доходит до +18…+20 °С. Еще одна причина, почему Турция — перспективное направление для наших туристов: для расчетов здесь можно завести турецкую банковскую карту и перечислять туда деньги через Сбербанк. Это особенно актуально из-за блокировок российских карточек в некоторых странах.

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Египет Эта страна практически никогда не теряет свою актуальность. Здесь есть пирамиды, пустыня, удобные пляжи и развлечения. Особенно популярен отдых здесь среди семей с детьми. В отелях и туристических зонах создали благоприятные условия для полноценного отдыха детей всех возрастов.

Температура поднимается до +30 °С, а вода прогревается до +24-25 °С.

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