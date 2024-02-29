Где отдохнуть в апреле за границей: туроператоры назвали три лучших направления для путешествий

Реклама ООО "Сфера" ИНН: 9702016030 ERID: j1SVHyf65EC2YF7Fm
В мире

Распечатать

  • © Фото tawatchai07 на ru.freepik.com
    © Фото tawatchai07 на ru.freepik.com

Показываем три страны с комфортным климатом для путешествий в апреле 2024 года

Объединенные Арабские Эмираты

Эта страна климатически подходит для весеннего морского отдыха. Во многих крупных отелях Дубая уделяют особое внимание туристам из СНГ, недавно в холлах стали устанавливать автоматы с опрыскивателями духами. Ароматы используют из советского прошлого — ностальгия для старшего поколения и креатив для молодых.

Пляжный отдых в апреле 2024 года, так чтобы тепло и недорого, — это про ОАЭ. Температура в весенний сезон держится около +30 °С, а вода прогревается до +25 °С. Осадков в это время практически не бывает.

Кроме моря туристам предлагают поездки по пустыне на верблюдах и джипах, отдых в аквапарках, парк аттракционов Dubai Parks and Resorts и другие развлечения.

Важный нюанс: визу оформляют на месте, в аэропорту Дубая.

  • © Фото Arthur Hidden на ru.freepik.com
    © Фото Arthur Hidden на ru.freepik.com

Читайте также:

Турция

Если ищете бюджетное место, где лучше отдохнуть на море в апреле 2024 за границей, то Турция — оптимальный вариант. Температура не самая жаркая — стабильные +22...+25 °С. Лучше прогреваются под апрельским солнцем Средиземное и Эгейское моря. Температура воды в них доходит до +18…+20 °С.

Еще одна причина, почему Турция — перспективное направление для наших туристов: для расчетов здесь можно завести турецкую банковскую карту и перечислять туда деньги через Сбербанк. Это особенно актуально из-за блокировок российских карточек в некоторых странах.

  • © Фото wirestock на ru.freepik.com
    © Фото wirestock на ru.freepik.com

Читайте также:

Египет

Эта страна практически никогда не теряет свою актуальность. Здесь есть пирамиды, пустыня, удобные пляжи и развлечения. Особенно популярен отдых здесь среди семей с детьми. В отелях и туристических зонах создали благоприятные условия для полноценного отдыха детей всех возрастов.

Температура поднимается до +30 °С, а вода прогревается до +24-25 °С.

  • © Фото wirestock, ru.freepik.com
    © Фото wirestock, ru.freepik.com

Ранее аэропорт Сочи и «Авиасейлс» определили 10 популярных направлений для путешествий из города-курорта на майских выходных.

Египет Курорты и туризм отдых Пляжи путешествия Турция

Новости

В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет». В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей
«Роскосмос» продаст два пансионата в Сочи и Туапсинском районе за 1 млрд рублей
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля
Ветеринары не нашли особо опасных болезней у массово погибших диких голубей в Краснодарском крае
В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей
Инвестор из Азербайджана вложит около 9 млрд рублей в санатории Железноводска

Лента новостей

Реклама на сайте