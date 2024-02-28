В Индустриальном районе Тимашевска выросла емкость сети LTE от Мегафона

МегаФон «разогнал» интернет в одном из первых поселений черноморских казаков на Кубани

За год потребление мобильного интернета в Тимашевске выросло на 30% — выяснили аналитики МегаФона, проанализировав обезличенные данные пользователей. Для обеспечения стабильных скоростей оператор построили дополнительную инфраструктуру.

Цифровая трансформация затронула жилые кварталы, торговые и культурные учреждения, социальные объекты Индустриального микрорайона города. В зону обновлений попали парк, детские площадки и дом детского творчества.

Оператор задействовал среднечастотные диапазоны LTE для большей емкости, оптимального проникновения сети в здания и быстрой загрузки онлайн‑страниц. По результатам замеров инженеров компании, максимальная скорость LTE теперь достигает 25 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы без задержек общаться по видео, сёрфить в интернете, смотреть фильмы и сериалы.

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«За год потребление трафика в городе выросло на 30%. Такая динамика выше, чем в среднем по краю. Мы постоянно отслеживаем пользовательскую активность и улучшаем сеть в соответствии с потребностями абонентов, ведь современные телеком‑сервисы способствуют развитию территорий, улучшают туристический опыт и привлекают путешественников», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Еще в конце XVIII века на правом берегу реки Кирпили, где сейчас расположен Тимашевск, была пустынная необжитая степь. История населенного пункта началась в 1794 году, когда в числе первых 40 поселений черноморских казаков в пограничной Кубани основали Тымошевский (Тимашевский) курень*. Статус города он получил спустя 173 года. Как показывает bigdata оператора, сегодня туристы останавливаются в нем проездом, по пути к Азовскому морю. Чаще всего тут бывают москвичи, ростовчане и ставропольцы.

Результаты постоянных трансформаций сети отразились в исследовании международной компании Ookla® в 2023 году. По его итогам мобильный интернет оператора признали самым быстрым в регионе. Медианная скорость скачивания составила 24,7 Мбит/с — это лучший показатель по результатам 200 тыс. тестов, проведённых пользователями в сетях всех операторов связи. *Курень — казачье жилище, дом.