Уралсиб поднял ставки по накопительным счетам

Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка .

Ранее Уралсиб ввел единый процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль». В первый месяц после открытия любой из этих карт банк начислит 14% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно.