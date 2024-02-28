Уралсиб поднял ставки по накопительным счетам
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Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
Банк увеличил ставки:
- по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток — до 13% годовых (в зависимости от суммы размещения и пакета услуг она может снизиться до 0,01%);
- по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток — до 10% (в зависимости от суммы размещения и пакета услуг она может снизиться до 0,01%).
Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Ранее Уралсиб ввел единый процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль». В первый месяц после открытия любой из этих карт банк начислит 14% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно.