Уралсиб поднял ставки по накопительным счетам

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YF7BU
Краснодарский край, Вся Россия

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  • Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях

Банк увеличил ставки:

  • по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток — до 13% годовых (в зависимости от суммы размещения и пакета услуг она может снизиться до 0,01%);
  • по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток — до 10% (в зависимости от суммы размещения и пакета услуг она может снизиться до 0,01%).

Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Ранее Уралсиб ввел единый процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль». В первый месяц после открытия любой из этих карт банк начислит 14% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно.

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