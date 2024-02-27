В Шовгеновском районе Адыгеи открылись два детских сада

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о развитии социальной сферы в Шовгеновском районе республики

Глава региона напомнил, что два дошкольных учреждения на 120 мест каждое достроили в конце прошлого года. Совсем недавно они открыли свои двери для детей. В ауле Пшичо в новое здание переехал детский сад №4 «Дэхэбын», а в поселке Зарево заработал первый детсад «Звездочка».

Еще одно дошкольное учреждение на 120 мест с ясельными группами возвели по нацпроекту «Демография» в хуторе Тихонов, где ранее не было ни одного детсада.

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«В Шовгеновском районе мы обеспечили всех дошколят местами в детсадах», — сообщил глава Адыгеи. По его словам, «такого масштабного строительства детских садов в Шовгеновском районе не было очень давно», все соцобъекты там возводят в рамках федеральных программ и нацпроектов.

Ранее Мурат Кумпилов проверил ход строительства республиканского дома-интерната для престарелых и капремонт концертного зала «Нальмэс» в Майкопе.

Адыгея Дети Детские сады Инфраструктура Мурат Кумпилов Строительство

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