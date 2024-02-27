Футболистки из Краснодара сыграют за сборную России в матче против Ботсваны

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 февраля женская сборная России сыграет с командой Ботсваны в Турции

Матч состоится в турецком городе Белеке на поле Kaya Hotel Sports Center в 17:00. Информацию о трансляции опубликуют дополнительно. Об игре сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Сборная Ботсваны занимает 153-е место в рейтинге ФИФА. Первая официальная игра команды состоялась в 2002 году. Сборная Ботсваны уступила ЮАР со счетом 0:14. Однако после команда добилась прогресса. 

В 2022 году Ботсвану отобрали на турнир Африканского кубка наций. Команда дошла до одной четвертой финала. В группе сборная Ботсваны снова сыграла против ЮАР и уступила один мяч — 0:1.

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«Сборная Ботсваны — это достойный соперник. В ее активе есть участия в Африканском кубке наций, где она показала хороший результат. Команда качественно организована. Игроки сильны в индивидуальной игре. Ожидаем, что матч получится интересным», — поделился главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

Женская сборная России проводит сбор в Турции с 18 по 28 февраля. В ее составе 24 игрока. Среди них одна вратарь, одна защитница и одна полузащитница из Краснодара.

Как писали ранее Юга.ру, 2 марта ФК «Краснодар» сыграет с казанской командой «Рубин», возобновив сезон РПЛ в домашнем матче.

Краснодар Сборная России Спорт Турция Футбол

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