Футболистки из Краснодара сыграют за сборную России в матче против Ботсваны

Матч состоится в турецком городе Белеке на поле Kaya Hotel Sports Center в 17:00. Информацию о трансляции опубликуют дополнительно. Об игре сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Сборная Ботсваны занимает 153-е место в рейтинге ФИФА. Первая официальная игра команды состоялась в 2002 году. Сборная Ботсваны уступила ЮАР со счетом 0:14. Однако после команда добилась прогресса. В 2022 году Ботсвану отобрали на турнир Африканского кубка наций. Команда дошла до одной четвертой финала. В группе сборная Ботсваны снова сыграла против ЮАР и уступила один мяч — 0:1.

«Сборная Ботсваны — это достойный соперник. В ее активе есть участия в Африканском кубке наций, где она показала хороший результат. Команда качественно организована. Игроки сильны в индивидуальной игре. Ожидаем, что матч получится интересным», — поделился главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

Женская сборная России проводит сбор в Турции с 18 по 28 февраля. В ее составе 24 игрока. Среди них одна вратарь, одна защитница и одна полузащитница из Краснодара.