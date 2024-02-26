В Краснодаре состоится премьера спектакля «Фауст»

Это пластический спектакль о великом даре и проклятии. В основе лежит одноименный роман Иоганна Вольфганга фон Гёте.

Режиссёром выступил Александр Савченко, хореограф-постановщик — Ксения Мальцева. Роли исполнили Дмитрий Волох, Ксения Мальцева, Полина Бирюкова.

«По своей сути спектакль — история «дорвавшегося» человека, который в попытках утолить голод по чувственной и эмоциональной части мира, забрёл очень глубоко и до сих пор бродит в самых тёмных и потаенных уголках сознания каждого из нас», — объяснили организаторы.

Начало в 19:30. Стоимость билетов 800-950 рублей, купить можно здесь. Театр Veritas находится по адресу улица Красноармейская, 64.