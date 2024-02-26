В Краснодаре состоится премьера спектакля «Фауст»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В краснодарском частном театре Veritas 9 марта состоится премьера постановки «Фауст» (16+)

Это пластический спектакль о великом даре и проклятии. В основе лежит одноименный роман Иоганна Вольфганга фон Гёте.

Режиссёром выступил Александр Савченко, хореограф-постановщик — Ксения Мальцева. Роли исполнили Дмитрий Волох, Ксения Мальцева, Полина Бирюкова.

«По своей сути спектакль — история «дорвавшегося» человека, который в попытках утолить голод по чувственной и эмоциональной части мира, забрёл очень глубоко и до сих пор бродит в самых тёмных и потаенных уголках сознания каждого из нас», — объяснили организаторы.

Начало в 19:30. Стоимость билетов 800-950 рублей, купить можно здесь. Театр Veritas находится по адресу улица Красноармейская, 64.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-салоне «Аврора» 3 марта состоится лекция «Женщины в «неженских» профессиях». Слушателей ждут самые интересные факты биографий, важные и парадоксальные детали профессионального становления и пронзительные истории.

Афиша Искусство Театры

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В Краснодаре состоится премьера спектакля «Фауст»
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