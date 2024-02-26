В Краснодаре увеличилось количество теплых дней — аналитики

По данным сервиса «Яндекс Погоды», 2023 год в Краснодаре стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. При этом по России рекордные показатели температуры зафиксировали в 2020-м.

Исследование показало, что в прошлом году средняя температура в Краснодаре была на 2,4 °С выше, чем в период с 1950 по 1979 годы, а за последнее десятилетие (2014–2023) — выше на 1,7 °С. Среди 16 городов-миллионников РФ Краснодар занял 13-е место по приросту средней температуры.

Специалисты выяснили, что 5 февраля 1954 года — был самый холодный день в Краснодаре. Тогда температура опустилась до -29,8 °С. Рекордную жару в городе зафиксировали 30 июля 2000 года (40,7 °С).



В последнее десятилетие в Краснодаре, по сравнению с другими городами-миллионниками, выпадало меньше снега, чем в период 1950–1979 годов. По общему приросту количества осадков Краснодар занял 14-е место среди шестнадцати миллионников.

Также в Краснодаре снизилось число дней, когда на улицах лежит снег. В 1950-х годах он не таял в городе в среднем 58 дней, а в 2020-x — 31 день.