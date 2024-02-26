МТС построила Wi-Fi-сеть для сочинской здравницы

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Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Wi-Fi от МТС заработал на территории крупнейшего санаторно-курортного комплекса «Заполярье» в Сочи

Теперь отдыхающие смогут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с.

Скоростной интернет МТС доступен на площади свыше 16 га: в четырёх гостевых корпусах, включая спа-отель, на теннисных кортах, площадке вечерней анимации, ресторанах, дендропарке, на набережной и пляже. Гости санатория могут бесплатно использовать Wi-Fi как в своих номерах, так и на всей территории здравницы.

На черноморских курортах Краснодарского края повысили скорость интернета:

По подсчетам оператора, туристическая отрасль Краснодарского края показала в прошлом году наиболее высокую динамику в темпах цифровизации. Гостиницы, пансионаты и другие компании из индустрии гостеприимства подключали цифровые сервисы в два раза чаще, чем годом ранее. Самыми востребованными услугами стали гостевой Wi-Fi, видеонаблюдение и строительство ИТ-инфраструктуры с нуля. Активнее всего оцифровывают свою работу здравницы Сочи, частные гостиницы в Анапе и Геленджике.

Как писали Юга.ру, в Сочи на Мацестинской набережной планируют построить фонтан и летний кинотеатр.

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