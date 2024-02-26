Погода в Краснодарском крае: в начале рабочей недели потеплеет до +16 °С

26 февраля в Краснодаре будет малооблачно и без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от -4 °С до -2 °С, а днем 10-12 °С. Об этом сообщает ЦГМС региона.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае в понедельник осадков не ожидается. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха на Кубани ночью 26 февраля от -5 °С до 0 °С, в юго-восточных предгорных районах столбик термометра опустится до -7 °С. Днем в регионе 10-12 °С, в южной половине края потеплеет до 15 °С. В горах ночью от -6 °С до -1 °С, а днем 5-10 °С.



На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Ветер восточной четверти с переходом на юго-западную 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, днем 11-16 °С.