В Краснодарском крае и Адыгее до 28 февраля будет лавиноопасно

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В горах Кубани и Адыгеи действует штормовое предупреждение о лавиноопасности

С 26 по 28 февраля включительно в горах Кубани и республики Адыгея выше 1500 метров будет лавиноопасно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

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При сходе лавин спасатели рекомендуют:

  • не выходить в горы;
  • находясь в горах, следить за изменением погоды;
  • выходя в горы, знать места возможного схода лавин;
  • избегать мест возможного схода лавин;
  • не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада — более 20 градусов (можно лишь только через 2-3 дня);
  • при сходе лавины бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути;
  • при попадании под лавину или обвал укрыться под скалой или за стволом большого дерева;
  • если захлестнуло лавиной — делать широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока;
  • когда лавина прошла, двигаться, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, не кричать — беречь дыхание;
  • определить местоположение тела;
  • сохранять спокойствие, не тратить силы впустую;
  • кричать, если слышны голоса откапывающих вас людей.

В случае ЧС можно позвонить по номерам: 01, 101, 112 или 8 (861) 268-64-40.

Напомним, что 25 февраля в Краснодарском крае синоптики прогнозировали потепление до 13 °С.

МЧС Погода Штормовые предупреждения

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