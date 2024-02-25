В Краснодарском крае и Адыгее до 28 февраля будет лавиноопасно

В горах Кубани и Адыгеи действует штормовое предупреждение о лавиноопасности

С 26 по 28 февраля включительно в горах Кубани и республики Адыгея выше 1500 метров будет лавиноопасно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарском краю.