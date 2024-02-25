В Краснодарском крае и Адыгее до 28 февраля будет лавиноопасно
В горах Кубани и Адыгеи действует штормовое предупреждение о лавиноопасности
С 26 по 28 февраля включительно в горах Кубани и республики Адыгея выше 1500 метров будет лавиноопасно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарском краю.
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При сходе лавин спасатели рекомендуют:
- не выходить в горы;
- находясь в горах, следить за изменением погоды;
- выходя в горы, знать места возможного схода лавин;
- избегать мест возможного схода лавин;
- не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада — более 20 градусов (можно лишь только через 2-3 дня);
- при сходе лавины бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути;
- при попадании под лавину или обвал укрыться под скалой или за стволом большого дерева;
- если захлестнуло лавиной — делать широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока;
- когда лавина прошла, двигаться, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, не кричать — беречь дыхание;
- определить местоположение тела;
- сохранять спокойствие, не тратить силы впустую;
- кричать, если слышны голоса откапывающих вас людей.
В случае ЧС можно позвонить по номерам: 01, 101, 112 или 8 (861) 268-64-40.
Напомним, что 25 февраля в Краснодарском крае синоптики прогнозировали потепление до 13 °С.
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