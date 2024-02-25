В Сочи привезли 71 новый автобус на экотопливе из Беларуси

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Сочи
    © Фото пресс-службы администрации Сочи

Власти Сочи рассказали о пополнении автобусного парка курорта

В Сочи поступила новая партия автобусов от Минского автомобильного завода. В город доставили 71 машину на метане. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

«Население к этому не готово»:

По словам главы Сочи Алексея Копайгордского, новые автобусы начнут выходить на городские маршруты с понедельника, 26 февраля.

Машины оснащены:

  • видеонаблюдением;
  • системой контроля за состоянием водителя;
  • валидаторами для бескондукторной оплаты проезда;
  • навигацией;
  • системой климат-контроля;
  • зарядными устройствами;
  • медиапанелью с названиями остановок.

Напомним, что 16 февраля в Краснодаре запустили первые электробусы по маршруту 2Е.

Как писали ранее Юга.ру, города Краснодарского края, по данным аналитиков, оказались в аутсайдерах рейтинга качества общественного транспорта.

Беларусь Дороги Общественный транспорт Сочи Транспорт Экология

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