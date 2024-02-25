В Сочи привезли 71 новый автобус на экотопливе из Беларуси

Власти Сочи рассказали о пополнении автобусного парка курорта

В Сочи поступила новая партия автобусов от Минского автомобильного завода. В город доставили 71 машину на метане. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

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По словам главы Сочи Алексея Копайгордского, новые автобусы начнут выходить на городские маршруты с понедельника, 26 февраля. Машины оснащены: видеонаблюдением;

системой контроля за состоянием водителя;

валидаторами для бескондукторной оплаты проезда;

навигацией;

системой климат-контроля;

зарядными устройствами;

медиапанелью с названиями остановок.