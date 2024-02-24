В Краснодаре пройдет медитация-концерт от проекта «Музыка света»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Dolga1987 с сайта freepik.com (слева) и фото пользователя freepic с сайта freepik.com
    © Фото пользователя Dolga1987 с сайта freepik.com (слева) и фото пользователя freepic с сайта freepik.com

25 февраля краснодарцев приглашают на медитацию «Весеннее пробуждение»

Встречу-медитацию проведет проект «Музыка света» — семейный и творческий союз Всеволода и Елены Юнициных. Музыку они называют «вибрационным ключом, открывающим пространства новой жизни».

Всеволод Юницин использует звучание плоских колоколов, симфонического гонга, хрустальных и металлических поющих чаш. Елена, педагог, психолог, наставник и певица, использует голос. Проект уже 8 лет проводит мастер-классы для взрослых и детей, индивидуальные сеансы звукотерапии, глубокие звуковые погружения в формате концертов, медитаций и релаксаций. Все свои мероприятия они считают духовной практикой.

Встреча пройдет в фитнес-клубе «Анита» на улице Коммунаров, 220 и продлится с 17:00 до 20:00. Стоимость участия — 3000 рублей, для пар — 5000 рублей. Зарегистрироваться можно по номеру +79180203640 в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Возрастное ограничение — 16+.

Юга.ру писали, что в начале апреля в Геленджике пройдет женский ретрит «Живая женщина». Трехдневное мероприятие организует студия йоги, участницам обещают баню, фотосессии и экскурсии.

Афиша Краснодар Музыка

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В Краснодаре пройдет медитация-концерт от проекта «Музыка света»
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