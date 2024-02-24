В Краснодаре пройдет медитация-концерт от проекта «Музыка света»

Встречу-медитацию проведет проект «Музыка света» — семейный и творческий союз Всеволода и Елены Юнициных. Музыку они называют «вибрационным ключом, открывающим пространства новой жизни».

Всеволод Юницин использует звучание плоских колоколов, симфонического гонга, хрустальных и металлических поющих чаш. Елена, педагог, психолог, наставник и певица, использует голос. Проект уже 8 лет проводит мастер-классы для взрослых и детей, индивидуальные сеансы звукотерапии, глубокие звуковые погружения в формате концертов, медитаций и релаксаций. Все свои мероприятия они считают духовной практикой.