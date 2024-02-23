Евросоюз ввел санкции против бывшего мэра Краснодара

Краснодарский край, В мире

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  • Андрей Алексеенко © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Андрей Алексеенко © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Андрей Алексеенко, занимавший в 2021-22 годах пост главы Краснодара, 23 февраля внесен Европейским Союзом в список подсанкционных лиц

Евросоюз опубликовал в своем официальном журнале список юридических и физических лиц, которые 23 февраля были внесены в 13-й пакет санкций, связанных со специальной военной операцией на территории Украины. Как обратил внимание «КоммерсантЪ», в числе физических лиц, попавших в этот список, есть Андрей Алексеенко, который с ноября 2021 года по август 2022-го возглавлял администрацию Краснодара, а сейчас занимает должность председателя правительства Херсонской области.

Попадание в санкционный список означает, что физическому лицу запрещены поездки в страны ЕС, активы в европейских банках подвергаются заморозке, а любое финансирование из Евросоюза становится невозможным.

Напомним, что одним из первых под санкции Евросоюза попал предшественник Алексеенко на посту мэра Краснодара — Евгений Первышов.

Андрей Алексеенко Санкции Совет Европы

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