Евросоюз ввел санкции против бывшего мэра Краснодара

Евросоюз опубликовал в своем официальном журнале список юридических и физических лиц, которые 23 февраля были внесены в 13-й пакет санкций, связанных со специальной военной операцией на территории Украины. Как обратил внимание «КоммерсантЪ», в числе физических лиц, попавших в этот список, есть Андрей Алексеенко, который с ноября 2021 года по август 2022-го возглавлял администрацию Краснодара, а сейчас занимает должность председателя правительства Херсонской области.

Попадание в санкционный список означает, что физическому лицу запрещены поездки в страны ЕС, активы в европейских банках подвергаются заморозке, а любое финансирование из Евросоюза становится невозможным.

Напомним, что одним из первых под санкции Евросоюза попал предшественник Алексеенко на посту мэра Краснодара — Евгений Первышов.