Горячий Ключ лишат городского статуса

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 29 февраля рассмотрят проект закона «О наделении муниципального образования город Горячий Ключ статусом муниципального округа», сообщает РБК.

В пояснительной записке уточняется, что это делается для того, чтобы привести статус Горячего Ключа (который сейчас является «городским округом») в соответствие с федеральным законом о местном самоуправлении. Поправки в этот закон от 2019 года устанавливают к городским округам определенные требования по плотности городского населения. Горячий Ключ им не соответствует, и поэтому до конца 2024-го должен быть переведен в разряд «муниципальных округов».

Как пояснили изданию «КоммерсантЪ» в горячеключевской администрации, «Разрешения на строительство многоквартирных домов у нас не выдаются уже несколько лет, потому что хаотичная застройка привела к коллапсу, что с социалкой, что с коммуналкой. Теперь люди если едут в Горячий Ключ, то только в частный сектор. Плюс у нас очень большая территория под зелеными зонами».

«Забегая вперед, подчеркну, что это решение не принесет неудобств для местного населения. При этом муниципалитет получит дополнительные финансовые возможности для своего дальнейшего развития», добавил руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Законопроект предлагает установить до 1 января 2025 года переходный период, в течение которого будут внесены изменения в муниципальные правовые акты.

Как утверждает РБК, «понижение» статуса Горячего Ключа не станет основанием для смены местного самоуправления и местных чиновников.

«Одним из основных последствий изменения статуса станет увеличение количества налогов, которые останутся в городе, но вместе с тем сократится объем трансфертов из регионального бюджета. Хотя в целом баланс по финансам должен сохраниться на том же уровне», уточняет источник издания «КоммерсантЪ» в мэрии Горячего Ключа.