Инвесторам в 2024 году предложат лоты из проекта «Новая Анапа»

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» рассказал журналистам о запуске инвестиционных предложений по проекту «Новая Анапа»

В первом полугодии 2024 года специалисты планируют завершить детальный мастер-план курорта «Новая Анапа» и начать выделение инвестиционных лотов для заинтересованных компаний. Об этом изданию РБК рассказал гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Он отметил, что среди потенциальных инвесторов на сегодняшний день около 25 компаний из России, азиатские партнеры и страны ЕАЭС. Как писали Юга.ру, всего планируют сформировать 100 инвестиционных лотов.

«Фактически это будет целый город-курорт»: Эксперт рассказал детали проекта «Новая Анапа»

Напомним, «Новая Анапа» — проект всесезонного семейного курорта. Его реализацию оценили в 500 млрд рублей. Победителем среди представленных в конкурсе проектов стала работа московской компании «Творческие технологии». Ранее Юга.ру писали, что проектировщики «Новой Анапы» планируют построить к курорту железнодорожную ветку для аэроэкспресса.

Посмотреть на то, как создатели видят новый город-курорт, можно по ссылке.