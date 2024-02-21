Инвесторам в 2024 году предложат лоты из проекта «Новая Анапа»

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» рассказал журналистам о запуске инвестиционных предложений по проекту «Новая Анапа»

В первом полугодии 2024 года специалисты планируют завершить детальный мастер-план курорта «Новая Анапа» и начать выделение инвестиционных лотов для заинтересованных компаний. Об этом изданию РБК рассказал гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Он отметил, что среди потенциальных инвесторов на сегодняшний день около 25 компаний из России, азиатские партнеры и страны ЕАЭС. Как писали Юга.ру, всего планируют сформировать 100 инвестиционных лотов.

«Фактически это будет целый город-курорт»:

Напомним, «Новая Анапа» — проект всесезонного семейного курорта. Его реализацию оценили в 500 млрд рублей. Победителем среди представленных в конкурсе проектов стала работа московской компании «Творческие технологии».

Ранее Юга.ру писали, что проектировщики «Новой Анапы» планируют построить к курорту железнодорожную ветку для аэроэкспресса.

Посмотреть на то, как создатели видят новый город-курорт, можно по ссылке.

Недавно Юга.ру писали, что в Сочи в 2024 году начнут строить новый горнолыжный курорт, подробности можно прочитать здесь.

Анапа Инвестиции Курорт «Новая Анапа» Курорты и туризм

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