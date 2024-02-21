Коктейли с характером Краснодара. Местные бары создали напитки с атмосферой города

Краснодарские бары создали коктейли с характером города. Их можно попробовать до 1 марта (18+)

Напитки придумали в честь коктейльного фестиваля Russian Cocktail Week. Он объединил около 300 российских баров. Об этом сообщила пресс-служба компании «Яндекс».

Бар «Детектив, где вы?» разработал коктейль «Краснодар авангардный», соединив джин с ананасовым сиропом и щавелевым кордиалом. Ambre создал напиток Krasnodar Magnificent с водкой и ежевичным пюре. А бары «Видеосалон закрыт» и «Архитектор» сделали солнечные и жаркие краснодарские напитки. Информацию о фестивале и его участниках можно найти в «Яндекс Картах», кликнув на поиск мест и адресов. После — нажать кнопку «Коктейльная карта» или ввести «Российская коктейльная неделя». На карте появятся все бары-участники. Нажав на любой из них, можно посмотреть состав алкосета, стоимость напитков, а также построить маршрут на транспорте или пешком.

Напомним, что в Краснодарском крае в 2023 году спрос на алкоголь увеличился на 13%.



Ранее Юга.ру писали, что с 2022 года в России стали чаще диагностировать алкоголизм, а Краснодарский край уступил Ростовской области звание самого пьющего региона в ЮФО.

Как сообщали Юга.ру, Россия может запретить импорт пива из Европы и США.