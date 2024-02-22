Жителям Краснодарского края и Адыгеи предложили абонементы на мобильную связь со скидкой до 30%

Реклама ПАО "МТС" ИНН: 7740000076 ERID: j1SVHyf65EC2YF7BM
Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Новым пользователям МТС теперь доступны абонементы на связь сроком до года

Абоненты могут подключить тарифы «МТС Проще», «МТС Больше» или «МТС Супер» в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.

В тарифах «МТС Больше» и «МТС Супер» абонемент доступен на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. В тарифе «МТС Проще» его можно оформить на 12 месяцев со скидкой 30%.

При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет. 

Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент отдельно или оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ оформления АБОНЕМЕНТОВ

Как писали Юга.ру, МТС вложила 1 млрд рублей в мобильный интернет на Красной Поляне и планирует покрыть связью ж/д между Краснодаром и Сочи. 

Мобильная связь МТС Связь

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