Жителям Краснодарского края и Адыгеи предложили абонементы на мобильную связь со скидкой до 30%

Новым пользователям МТС теперь доступны абонементы на связь сроком до года

Абоненты могут подключить тарифы «МТС Проще», «МТС Больше» или «МТС Супер» в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.

В тарифах «МТС Больше» и «МТС Супер» абонемент доступен на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. В тарифе «МТС Проще» его можно оформить на 12 месяцев со скидкой 30%.

При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.