Жителям Краснодарского края и Адыгеи предложили абонементы на мобильную связь со скидкой до 30%
Новым пользователям МТС теперь доступны абонементы на связь сроком до года
Абоненты могут подключить тарифы «МТС Проще», «МТС Больше» или «МТС Супер» в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.
В тарифах «МТС Больше» и «МТС Супер» абонемент доступен на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. В тарифе «МТС Проще» его можно оформить на 12 месяцев со скидкой 30%.
При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.
Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент отдельно или оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.
Как писали Юга.ру, МТС вложила 1 млрд рублей в мобильный интернет на Красной Поляне и планирует покрыть связью ж/д между Краснодаром и Сочи.