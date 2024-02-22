Краснодарцев предупредили о мошенничествах, связанных с выборами президента РФ
Власти России рассказали, как отличить мошенников от членов избирательных комиссий, которые обходят электорат с 17 февраля по 7 марта
В краснодарских домовых WhatsApp-чатах распространяют предупреждение о том, что мошенники могут выдавать себя за сотрудников избиркомов, совершающими поквартирный обход избирателей перед выборами президента РФ.
В сообщениях утверждается, что «в городе появился новый вид мошенничества»: мошенники звонят по телефону, представляются сотрудниками ЦИК, спрашивают о предстоящем голосовании и запрашивают персональные данные, угрожая штрафом.
Краевые штабы Надеждина заранее собрали больше необходимых подписей:
Авторы сообщения напомнили, что «обходчики никому не звонят и не требуют никаких документов! <...> В их задачи входит исключительно информирование о предстоящих выборах, никакие персональные данные они не требуют, предъявлять документы не просят. Обходчики сообщают о времени, месте, формах голосования и зарегистрированных кандидатах на выборах президента России».
При этом тексты плакатов, расклеенных в Краснодаре, сообщают, что «поквартирный (подомовой) обход будут проводить для уточнения данных избирателей».
Отличать сотрудников избиркомов от мошенников авторы рассылки посоветовали по внешнему виду:
- по бейджу с именем члена УИК;
- по значку «V»;
- по папке-планшету;
- по сумке для документов с логотипом.
Подобные предупреждения 16 февраля распространила администрация одного из районов Санкт-Петербурга.
Как сообщали Юга.ру, в октябре в мессенджерах предупреждали о новом виде мошенничества с участием ребенка. Полиция Краснодара назвала это фейком.