Краснодарцев предупредили о мошенничествах, связанных с выборами президента РФ

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Плакат о поквартирном обходе для выборов 2024 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Плакат о поквартирном обходе для выборов 2024 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Власти России рассказали, как отличить мошенников от членов избирательных комиссий, которые обходят электорат с 17 февраля по 7 марта

В краснодарских домовых WhatsApp-чатах распространяют предупреждение о том, что мошенники могут выдавать себя за сотрудников избиркомов, совершающими поквартирный обход избирателей перед выборами президента РФ.

В сообщениях утверждается, что «в городе появился новый вид мошенничества»: мошенники звонят по телефону, представляются сотрудниками ЦИК, спрашивают о предстоящем голосовании и запрашивают персональные данные, угрожая штрафом.

Краевые штабы Надеждина заранее собрали больше необходимых подписей:

Авторы сообщения напомнили, что «обходчики никому не звонят и не требуют никаких документов! <...> В их задачи входит исключительно информирование о предстоящих выборах, никакие персональные данные они не требуют, предъявлять документы не просят. Обходчики сообщают о времени, месте, формах голосования и зарегистрированных кандидатах на выборах президента России».

При этом тексты плакатов, расклеенных в Краснодаре, сообщают, что «поквартирный (подомовой) обход будут проводить для уточнения данных избирателей».

  • © Фото из ВК-аккаунта Красногвардейского района Санкт-Петербурга и скриншот из чата жильцов краснодарского многоквартирного дома
    © Фото из ВК-аккаунта Красногвардейского района Санкт-Петербурга и скриншот из чата жильцов краснодарского многоквартирного дома

Отличать сотрудников избиркомов от мошенников авторы рассылки посоветовали по внешнему виду:

  • по бейджу с именем члена УИК;
  • по значку «V»;
  • по папке-планшету;
  • по сумке для документов с логотипом.

Подобные предупреждения 16 февраля распространила администрация одного из районов Санкт-Петербурга.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в мессенджерах предупреждали о новом виде мошенничества с участием ребенка. Полиция Краснодара назвала это фейком.

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Краснодарцев предупредили о мошенничествах, связанных с выборами президента РФ
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