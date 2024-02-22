Краснодарцев предупредили о мошенничествах, связанных с выборами президента РФ

Власти России рассказали, как отличить мошенников от членов избирательных комиссий, которые обходят электорат с 17 февраля по 7 марта

В краснодарских домовых WhatsApp-чатах распространяют предупреждение о том, что мошенники могут выдавать себя за сотрудников избиркомов, совершающими поквартирный обход избирателей перед выборами президента РФ.

В сообщениях утверждается, что «в городе появился новый вид мошенничества»: мошенники звонят по телефону, представляются сотрудниками ЦИК, спрашивают о предстоящем голосовании и запрашивают персональные данные, угрожая штрафом.