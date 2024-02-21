ГК ТОЧНО разработала цифровое решение для обеспечения безопасности жителей
ГК ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) внедряет в жилых комплексах и на социальных объектах круглосуточное видеонаблюдение, доступ по биометрии и интеграцию в систему «Безопасный город»
Столкнувшись с вандализмом на площадке, девелопер применил собственное цифровое решение для предотвращения порчи имущества и краж. Специалисты ТОЧНО установили на объекте камеры круглосуточного видеонаблюдения, которые передают кадры в ситуативный центр системы «Безопасный город», а оттуда — в силовые ведомства. Это позволяет оперативно отслеживать нарушения.
Первую в ЮФО инклюзивную площадку для занятий спортом, игр и общения ГК ТОЧНО достроила и передала городу в сентябре 2023 года. С этим проектом девелопер стал лидером по созданию инклюзивной среды в России. Все тренажеры и спортивные снаряды на площадке находятся в открытом доступе, проходить реабилитацию или просто заниматься спортом жители могут без дополнительных затрат.
«Для ГК ТОЧНО безопасность жителей является приоритетом. Неприятный опыт с кражей спортивного оборудования позволил нам создать уникальный цифровой продукт, который можно внедрять и на других значимых объектах города, чтобы предотвращать и ликвидировать нарушения», — комментирует директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.
Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО построит в Краснодаре Аллею славы бокса с QR-кодами. Это первый подобный проект в России. Аллея появится в ЖК «Патрики». Комплекс возводят на территории бывшего завода «Краснодарсельмаш», от которого на пустыре остались две кирпичные башни. Девелопер решил превратить их в арт-объекты, а краснодарцы придумали башням имена.