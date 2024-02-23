Краснодарцев приглашают на лекцию «Амазонки русского авангарда»
В Краснодарском музее имени Коваленко 29 февраля состоится лекция «Амазонки русского авангарда»
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