Краснодарцев приглашают на лекцию «Амазонки русского авангарда»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском музее имени Коваленко 29 февраля состоится лекция «Амазонки русского авангарда»

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